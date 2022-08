Gevel van bejaard koppel in Zarren beschoten: kogel eindigt in deur van keuken

De politie onderzoekt een bizar schietincident in Zarren (Kortemark). Een bejaard koppel vond bij het opstaan plots een kogel die vastzat in de deur van de keuken. Het projectiel werd afgevuurd op hun rolluik, doorboorde het raam, zoefde door de keuken en stierf in de deur. “Volgens de politie is de kogel wellicht uit een auto afgevuurd. We begrijpen er niets van”, zegt het geschrokken koppel.

Het onderzoek naar het bizarre schietincident loopt al een week bij de politie. Een bejaard echtpaar uit Zarren stond vorige week dinsdagochtend op en beleefde de schrik van hun leven. “Ik zag meteen gebroken glas liggen in de zetel aan het raam”, zegt de 84-jarige W. die al 50 jaar met zijn 83-jarige vrouw in Zarren woont.

“In het raam zat een kogelgat en het glas was gebarsten. De kogel werd afgevuurd op ons rolluik, zoefde een aantal meter door onze keuken en bleef daarna vastzitten in de deur.”

Afgeschoten vanuit auto?

De politie Polder onderzoekt sindsdien de zaak. “Alle pistes blijven nog open”, klinkt het bij de politie. “We gaan er niet van uit dat die mensen geviseerd werden want we zouden ook niet weten waarom. Ze zijn absoluut niet gekend bij ons. Het zou ook kunnen dat het een verdwaalde kogel van een jager betreft. De velden rond het huis zijn gekend voor jagers.”

Dat klinkt echter onwaarschijnlijk bij W. en zijn vrouw. “We hebben hier in geen tijden nog jagers gezien. En het loopt nochtans vol met wilde konijnen hier. Het is ook helemaal het seizoen niet van de jagers. Er zijn hier mensen van het labo geweest van de politie voor een onderzoek. Zij hebben een touwtje gespannen van de deur waar de kogel inzat tot het raam en alles nagemeten.”

“Zo kwamen ze tot een schothoogte van 1 meter 55. Dat is de hoogte van een inzittende van een passerende auto. Dus vermoeden we dat er vanuit een auto op ons raam werd geschoten.”

Niet goed geslapen

De vraag blijft: waarom? “We begrijpen er niets van. Echt niet”, klinkt het bij het koppel. “Wij zijn brave oude mensen en hebben met niemand miserie. We denken dan ook niet dat we bewust geviseerd werden maar misschien schoot iemand voor de lol op ons raam, of ging het om een ruzie tussen drugdealers?”

“We hebben ook iets in die richting gehoord. Echt schrik hebben we niet maar we hebben toch niet goed geslapen. Zoiets zie je wel op het nieuws als het over Antwerpen gaat maar toch niet in een vergeten gat als Zarren? We hebben alles aangegeven aan de verzekering maar het zal wellicht nog twee maanden duren voor we een nieuw raam hebben. Gelukkig is het warm nu.”

De politie onderzoekt de zaak nu verder. Er werd getracht om de kogel uit de deur te halen maar die is daardoor in de tussenruimte van de deur zelf gevallen. Voorlopig kon dus ook nog niet achterhaald worden om welk kaliber het gaat.

(JH)