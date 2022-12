Vrouw die haar zieke man verstikte, mag gevangenis verlaten

Hilde V., de 58-jarige vrouw uit Kuurne die eind november in de gevangenis belandde nadat ze haar man verstikte met een kussen, mag de gevangenis verlaten. De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling gaat ermee akkoord dat ze verhuist naar een gesloten afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis.

Op woensdagavond 23 november trof een familielid van Hilde V. de vrouw versuft aan in haar woning in de Sterrewijk in Kuurne. De vrouw was zwaar onder invloed van medicatie en had een afscheidsbrief geschreven. Haar echtgenoot, Jo D., lag levenloos in bed. Hilde V. werd naar het ziekenhuis overgebracht en bekende daar dat het koppel het plan had opgevat om uit het leven te stappen. Ze gaf ook toe dat ze haar man met een kussen had verstikt.

Hersenbloeding

Het koppel ging al lange tijd gebukt onder zware medische problemen. Hilde V. lijdt al jaren aan multiple sclerose (MS), een chronische aandoening in het centrale zenuwstelsel. De vrouw is gekluisterd aan een rolstoel en zag haar gezondheidstoestand de laatste jaren alleen maar achteruit gaan. Haar echtgenoot Jo D. deed zijn uiterste best om zijn vrouw alle nodige zorgen te geven, maar de man werd vorig jaar op vakantie getroffen door een hersenbloeding en was sindsdien aan één zijde van het lichaam verlamd.

Wereldvreemd

Zowel aan de onderzoeksrechter als aan de raadkamer stelde de advocaat van Hilde V. dan ook voor om de vrouw niet in de gevangenis op te sluiten, maar haar een plaats te geven in een gesloten afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis. Het gerecht had daar echter geen oren naar en stuurde Hilde V. naar de gevangenis in Brugge. Francis Benoit, de CD&V-burgemeester van Kuurne, hekelde die beslissing afgelopen weekend in een opvallend bericht op sociale media en noemde het gerecht ‘wereldvreemd’.

Geen gevaar

De advocaat van Hilde V., Patrick Arnou, ging in beroep tegen de beslissing van de raadkamer en haalde dinsdag voor de kamer van inbeschuldigingstelling in Gent zijn slag thuis. Hilde V. werd er in haar rolstoel de rechtbank binnen gereden door maar liefst drie agenten. De vrouw diende er ruim drie uur te wachten in de koude cellen van het gerechtsgebouw waarna ze naar de zittingszaal werd gereden. De behandeling van haar zaak duurde amper twintig minuten. Met stevige argumenten bepleitte advocaat Patrick Arnou dat zijn cliënte geen enkel gevaar voor de samenleving meer uitmaakt, dat ze haar volle medewerking aan het onderzoek verleent en dat haar plaats niet in de gevangenis is.

Voorhechtenis

Volgens het Gentse parket-generaal, dat aandrong op een verdere aanhouding, is het noodzakelijk dat Hilde V. in de gevangenis blijft omdat ze – dixit de vordering – nog altijd een gevaar voor de samenleving vormt. De drie raadsheren van de kamer van inbeschuldigingstelling gingen daar echter niet mee akkoord en besloten dat Hilde V. haar verdere voorhechtenis mag uitzitten met een enkelband en dat ze in de gesloten afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis moet verblijven. Haar advocaat Patrick Arnou is tevreden: “Dit is schitterend nieuws. Recht is geschied”, klinkt het.

Het onderzoek blijft ondertussen onverminderd voortgaan. Binnenkort volgt een wedersamenstelling van de feiten.