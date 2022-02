Van Quickenborne: “Ieper wordt voorbeeldgevangenis”

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne bracht dinsdagmorgen een bezoek aan de gevangenis van Ieper, waar alles in gereedheid wordt gebracht voor de sluiting vanaf 1 maart en de daaropvolgende vernieuwingen met een kostenplaatje van 13 miljoen euro. “De capaciteit gaat van 114 naar 169 gedetineerden en we zorgen voor meer comfort en privacy”, zegt de minister.

Nadat de deadline al verschillende keren verschoven werd, ziet het ernaar uit dat de gevangenis van Ieper tegen 1 maart effectief leeg zal staan. Vervolgens kunnen de ingrijpende vernieuwingswerken plaatsvinden. De gevangenis kampt al jaren met een stevige overbevolking. De huidige 49 cellen waren goed voor een capaciteit van 55 gedetineerden en 12 plaatsen voor beperkte detentie, maar de gevangenis telde 114 gedetineerden. Na de verbouwingen zullen er een 100-tal cellen zijn, goed voor een capaciteit van 169 gedetineerden. De werken zouden twee jaar in beslag nemen.

Behoefte in cel

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) vond het belangrijk om de Ieperse gevangenis nog eens een bezoek te brengen voor de sluiting. “Het is de eerste keer dat een gevangenis wordt leeggemaakt en verbouwd om dan opnieuw in gebruik genomen te worden. Dat is nodig. Ieper is een zeer goeie gevangenis. Er waren al behoorlijk wat vernieuwingen geweest, maar bepaalde secties zijn nog zeer oud. De gedetineerden moesten bijvoorbeeld nog hun behoefte doen in de cel, terwijl hun celgenoten toekeken.”

Overbevolking

“Dat gaan we nu moderniseren”, vervolgt de minister. “We zorgen er ook voor dat er meer plaats is want we willen natuurlijk de strijd tegen de overbevolking verder aangaan. We zorgen ook voor een ruimer werkatelier en dat mensen digitaal een opleiding kunnen volgen vanuit hun cel. Ieper wordt zo een voorbeeldgevangenis voor de rest van het land.”

850 extra plaatsen

De transfer van de gedetineerden zorgt wel voor extra op de andere gevangenissen. “We hebben daar uiteraard rekening mee gehouden. Er komen twee gevangenissen bij: in Brussel met bijna 1200 plaatsen en in Dendermonde met 444 plaatsen. We hebben ook beslist om twee ‘oude’ gevangenissen langer open te houden, Sint-Gillis en Oud-Dendermonde. Samen zorgt dat voor 850 extra plaatsen bovenop de capaciteit die we nu al hebben. Op die manier kunnen we dat opvangen”, aldus de minister.

(lees verder onder de foto)

Directeur Els Deloof van de gevangenis van Ieper toont aan minister Van Quickenborne hoe de gedetineerden hun behoefte moesten doen in hun cel. (Foto TOGH)

Niet alleen de gedetineerden moesten overgeplaatst worden, ook voor de 106 personeelsleden werd een nieuwe werkplaats gezocht. Kevin Daems werkt al bijna vier jaar in de gevangenis van Ieper. Hij maakt de overstap naar de gevangenis van Brugge. “Maar aangezien ik in Oostende woon is de sluiting en overplaatsing voor mij eerder een voordeel dan een nadeel”, vertelt Kevin. “Het is dichter. Of ik terugkeer naar Ieper zullen we zien over twee jaar. Als het leuk is in Brugge, dan zal ik daar blijven. Ik had eigenlijk sowieso mijn mutatie al gevraagd naar Brugge.”

Variatie

Ook voor Wendy Pattyn is de verhuizing geen drama. “Ik word ook overgeplaatst naar Brugge. Eigenlijk ben ik afkomstig van Zonnebeke, maar sinds kort woon ik in Lichterveld. Dus voor mij is het ook dichter, maar toch overweeg ik om over twee jaar terug te keren naar Ieper. Brugge is echt wel een heel groot verschil met Ieper. Hier kan je alles doen: bad doen, je staat eens op het planton, op sectie, in de werkplaats…. In Brugge krijg je normaalgezien een vaste plaats. Die variatie zal ik misschien wel missen.”

Opruimen

De voorbereidingen op de sluiting lopen ondertussen op hun einde. “Het is een beetje hectisch, zeker vandaag als er tien mensen in één keer moeten getransfereerd worden. Normaal zijn transfers maximum met vijf. Doordat het merendeel van de gedetineerden al getransfereerd zijn hebben wij nu minder werk. We houden ons vooral bezig met alles op te ruimen zodat alles klaar is tegen 1 maart”, zegt Kevin.

Detentiehuis Kortrijk

“Het is interessant om te zien dat er behoorlijk wat mensen naar Kortrijk gaan”, zegt minister Van Quickenborne. “Er komt een nieuw detentiehuis in Kortrijk vanaf 1 juni. Mensen zijn ook enthousiast over de nieuwe uniformen die ze zullen krijgen, iets waar men al sinds de jaren tachtig op zit te wachten. Ik denk dat er wel goeie hoop is dat het bij justitie beter kan, dat het gevangeniswezen wordt gemoderniseerd, dat we op een andere mensen gaan opsluiten zoals in detentiehuizen. Er wordt ook werk gemaakt van digitalisering. Met deze vernieuwingen zal Ieper een van de meest moderne gevangenissen zijn van het land en dat is een goeie zaak.”

Transfer gedetineerden

Ook directeur Els Deloof moet verhuizen. Zij wordt de directeur van het nieuwe detentiehuis in Kortrijk. Nu heeft ze nog de handen vol met de sluiting van ‘haar’ gevangenis in Ieper. “Vandaag vertrokken er nog negen gedetineerden, waardoor er nu nog 28 zijn”, vertelt Els Deloof. “Het was vooral voor het hoofdbestuur een puzzel om de gedetineerden een nieuwe plek te geven. Voor beklaagden, dus mensen die in voorlopige hechtenis zitten, moet aan de onderzoeksrechters gevraagd worden waar ze moeten geplaatst worden. Met de huidige overbevolking is dat niet zo simpel. De gedetineerden zelf hebben zeer goed meegewerkt, omdat ze ook wel weten dat de gevangenis sluit en het geen zin heeft om zich ertegen te verzetten. Er waren een aantal gedetineerden minder tevreden omdat ze ver van huis hun detentie moeten uitzitten. Het is natuurlijk niet leuk als je West-Vlaming bent en je moet in de Kempen je straf uitzitten. Qua bezoek en dergelijke is dat moeilijk. Op 28 februari vertrekken de laatste vier gedetineerden zodat de gevangenis tegen 1 maart leeg staat.”