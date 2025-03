Stakingsaanzegging voor alle gevangenissen na incident met molotovcocktail, ook cipiers in Brugge staken mee

De vakbonden hebben in gemeenschappelijk front aanzeggingen ingediend voor een 24 urenstaking vanaf 27 maart om 22 uur in alle gevangenissen van het land. Ook in de gevangenis van Brugge zal er gestaakt worden. Ze deden dat nadat er tijdens het weekend een molotovcocktail was gegooid naar het privévoertuig van een cipier van de gevangenis van Haren. Dat heeft de socialistische vakbond ACOD meegedeeld.

Volgens federaal secretaris Robby De Kaey was het het vijfde gelijkaardige incident gericht tegen gevangenispersoneel op korte tijd. En volgens de vakbondsman ontbreekt het aan “een duidelijke en krachtdadige reactie van de werkgever” na de incidenten. “We hebben nog geen sterk signaal gezien met betrekking tot die vorm van intimidatie en geweld.”

Eerder op de dag was een stakingsaanzegging ingediend voor alleen de gevangenis van Haren, maar het vakbondsfront diende nadien aanzeggingen in voor alle gevangenissen.

Als onderdeel van de procedure moet er binnen de zeven dagen overleg plaatsvinden tussen het gevangeniswezen en de vakbonden.