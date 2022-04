Renovatie gevangenis Ieper van start

Op 1 april zijn de renovatiewerken aan de gevangenis van Ieper gestart. Dat meldt de Regie der Gebouwen, de vastgoedbeheerder van de federale staat, dinsdag. De gevangenis blijft vanwege de renovatie twee jaar gesloten.

De Ieperse gevangenis krijgt een grondige renovatie. Daarbij worden de bestaande cellen volledig gerenoveerd en komt er ook een uitbreiding die de capaciteit van de gevangenis moet verhogen. De renovatie moet de werkomstandigheden voor cipiers en de leefomstandigheden voor gedetineerden verbeteren. De cellen zullen voldoen aan de normen en worden uitgerust met een afgesloten ruimte voor sanitair. De capaciteit wordt opgetrokken van 114 naar 169 plaatsen.

Zinvolle detentie

“We investeren niet enkel in extra capaciteit maar ook in zinvolle detentie. De gedetineerden kunnen hier na de werken terugkeren naar een moderne gevangenis die gericht is op een re-integratie in de maatschappij. Er zijn werkateliers voorzien zodat ze opnieuw kunnen leren wat eerlijk werken is en er zijn computers waarop ze digitale opleidingen kunnen volgen”, zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne.

In december 2021 werd ter voorbereiding van de werken begonnen met de ontruiming van de gevangenis. De gedetineerden werden overgeplaatst naar andere locaties, onder andere de gevangenissen van Brugge, Gent, Merksplas en Doornik. Ook het personeel van de gevangenis wordt gedurende de werken op andere locaties tewerkgesteld.

“Met deze renovatie werken we aan een oplossing voor het probleem van overbevolking in onze penitentiaire instellingen. Tegelijkertijd zorgen we voor een moderne infrastructuur die de energieprestaties van het gebouw zal verbeteren”, aldus staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu Michel.