Proces rond gijzeling cipier in Brugse gevangenis uitgesteld: verdachte kan niet worden overgebracht naar rechtbank

Cipier Morgane Verdikt (24) zou de crimineel die haar gijzelde in de Brugse gevangenis vrijdagochtend voor het eerst terug in de ogen kijken. Maar door personeelstekort bij de federale politie kon Faton S. niet worden overgebracht naar zijn proces in de Brugse rechtbank. “Uitgerekend het Gevangeniswezen laat u hier in de steek”, foeterde de rechter, die geen andere mogelijkheid zag dan de zaak uit te stellen.

Op 24 februari vorig jaar zat Faton S., die 22 jaar cel uitzit voor zijn aandeel in de zogenaamde “bloedwraakmoord”, tijdens een toiletbezoek in de Brugse gevangenis plots een zelfgemaakt steekwapen op de keel van cipier Morgane Verdikt. De jonge vrouw werd meer dan drie uur lang gegijzeld door S., die de vrijlating eiste van zijn broer en vader, die in andere gevangenissen vastzitten voor hun aandeel in de moord. Voor zichzelf vroeg hij een helikopter om uit de gevangenis te ontsnappen, maar uiteindelijk gaf hij zich over.

Capaciteitsproblemen

Door de traumatische ervaring zat Morgane lange tijd thuis, maar enkele maanden geleden hervatte ze haar werk in de Brugse gevangenis. Een psychiater stelde in tussentijd vast dat Faton S. toerekeningsvatbaar is. Vrijdag kwam de zaak opnieuw voor de Brugse strafrechtbank waar S. uitblonk in afwezigheid. Door capaciteitsproblemen bij de politie kon de Kosovaarse crimineel klaarblijkelijk niet worden overgebracht vanuit de gevangenis van Beveren, waar hij tegenwoordig vastzit. Dit viel duidelijk niet in goede aarde bij de procureur én de rechter. “Uitgerekend het Gevangeniswezen laat u hier vandaag in de steek”, richtte rechter Bruno Criel zich tot Morgane. “Nochtans waren we klaar om de zaak te behandelen. Mijn excuses.”

Morgane leeft al heel lang naar dit proces toe en schraapte al haar moed samen om haar gijzelnemer hier voor het eerst weer in de ogen te kijken.

De rechter stelde de zaak noodgedwongen uit naar 6 april. De diep ontgoochelde Morgane barstte hierop in tranen uit. “Ze heeft vannacht dan ook amper geslapen”, zuchtte haar moeder Nadine Demandt. “Morgane leeft al heel lang naar dit proces toe en schraapte al haar moed samen om haar gijzelnemer hier vandaag voor het eerst weer in de ogen te kijken.”

Diepe indruk

Dat ze haar werk hervatte in de Brugse gevangenis toont aan dat de jonge vrouw zich niet laat kennen. Ze zet ook haar brandweeropleiding verder. “Ze houdt zich sterk maar kent ups en downs”, vervolgt haar moeder. “Ze kan ook nog altijd niet verdragen dat er iemand vlak achter haar staat. De recente aanval met een mes door een gedetineerde op een collega in de Brugse gevangenis maakte uiteraard een diepe indruk. Ze werkte die dag gelukkig niet, maar ze beleefde alles opnieuw. Ze hoopt dan ook dat dit proces haar zal helpen bij de verdere verwerking van haar trauma.”

Sneer

Woordvoerder Kathleen Van De Vijver van het Gevangeniswezen is not amused met de sneer van de rechter. “De gevangenis kan in deze zaak niets verweten worden”, stelt ze. “Het was DAB, de Directie Beveiliging van de federale politie, die de overbrenging vrijdagochtend annuleerde wegens personeelstekort. Van zodra de gevangenis dit vernam heeft ze de rechtbank op de hoogte gebracht.” (AFr)