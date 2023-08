Politie krijgt valse melding binnen van ontsnapping uit Brugse gevangenis: cipiers moesten tellen of er twee gedetineerden ontbraken

De Brugse gevangenis en de lokale politie waren dinsdag enkele uren in de hoogste staat van paraatheid: er kwam vlak voor de middag een melding binnen dat getuigen zagen hoe twee gevangenen over de omheining van het penitentiair centrum in de Legeweg in Sint-Andries klauterden.

Of er effectief twee gedetineerden ontsnapt waren uit de Brugse gevangenis, was een tijdlang niet zeker. De lokale politie kreeg enkel een melding van een ontsnapping binnen. Die kwam van mensen die in de buurt passeerden en beweerden getuige geweest te zijn van een spectaculaire ontsnapping.

Telling van de gevangenen

Hoe dan ook, er werd een alarmfase afgekondigd in het penitentiair complex en de lokale politie patrouilleerde in de buurt. Er werden, conform de procedure, zelfs meerdere politiekorpsen opgetrommeld. Maar er was geen enkel spoor van ontsnapte gevangenen.

In de gevangenis werden alle gedetineerden, afdeling per afdeling, cel per cel, geteld om na te gaan of er twee gevangenen ontbraken. Ondertussen zorgde de politie voor verhoogd toezicht in en rond het penitentiair centrum. Uiteindelijk bleken alle gedetineerden in hun cel te zitten, niemand was ontsnapt. Vals alarm.