Plopsaland-terrorist mag de gevangenis verlaten

De 46-jarige man uit Lommel die ervan verdacht wordt een aanslag te hebben willen plegen op de Miss België-verkiezing in februari mag de gevangenis verlaten. Dat heeft de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling beslist. Peter C. krijgt een enkelband en moet zich laten opnemen in de psychiatrie.

Op 11 februari brak paniek uit op de verkiezing van Miss België in de gebouwen van Plopsaland in De Panne. De politie liet de hele zaal ontruimen en doorzocht de ruimte met een explosievenhond. Op de parking van het complex werd bovendien een verdachte man aangehouden. Peter C., een 46-jarige uitbater van zonnebankcentra uit Lommel, had twee vuurwapens en een kogelwerende vest bij. Volgens het federaal parket had de man plannen opgevat om een terroristische aanval te plegen op het event.

De advocaat van Peter C., strafpleiter Walter Van Steenbrugge, ontkende dat meteen. “Hij kampt met een ernstige psychiatrische problematiek. Waanbeelden deden hem geloven dat hij daar mensen moest beschermen. Daarom had hij die wapens mee”, voerde Van Steenbrugge aan. De advocaat legde een verslag neer van een psychiater waaruit bleek dat zijn cliënt niet bij zinnen was op het moment van de feiten. Ondertussen kwam ook de gerechtspsychiater tot de conclusie dat Peter C. niet toerekeningsvatbaar zou geweest zijn.

Begin deze maand besloot de raadkamer in Brugge om de man vrij te laten, op voorwaarde dat hij zich meteen liet opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis. Het federaal parket tekende echter beroep aan tegen die beslissing, waardoor Peter C. nog twee weken langer in de gevangenis diende te verblijven.

Dinsdag besliste de kamer van inbeschuldigingstelling in Gent dat de man alsnog de gevangenis mag verlaten. Zij het onder strikte voorwaarden, want Peter C. moet zich onmiddellijk laten opnemen voor zijn psychiatrische problemen. Bovendien staat hij onder elektronisch toezicht. De man zal dus een enkelband krijgen.