Petekind Olivier Vandecasteele laat zich 24 uur lang opsluiten op Grote Markt in Doornik: “Dringend actie nodig om mijn peter te redden”

Manon Brabant, het nichtje en petekind van Olivier Vandecasteele zal zaterdag 22 april om 18 uur actie voeren op de Grote Markt van Doornik. Ze zal zich 24 uur lang laten opsluiten in een cel met exact dezelfde omstandigheden, waarin haar oom Olivier Vandecasteele al 421 dagen wordt vastgehouden in Iran. Met deze actie wil ze Belgische autoriteiten vragen om vaart te zetten achter de onderhandelingen met Iran. “De fysieke en psychische gezondheid van mijn peter gaat sterk achteruit, zijn leven staat op het spel.”

Manon Brabant, het nichtje van Olivier Vandecasteele zal zich dit weekend 24 uur lang laten opsluiten in een cel op de Grote Markt van Doornik. Ze doet dit in een cel van twee meter op twee meter in exact dezelfde omstandigheden als waarin haar peter Olivier al sinds 24 februari 2022 in Iran wordt vastgehouden. De cel zal bewaakt worden door haar ouders en familie. Vrienden, familie, buren en burgers, zullen ook aanwezig zijn op de Grote Markt van Doornik om hun steun te betuigen aan deze actie.

Pijn uitdrukken

Met deze actie wil Manon aandacht vragen voor de situatie, waarin Olivier zich bevindt. “Het verloopt veel te traag. De fysieke en psychische gezondheid van Olivier blijft achteruit gaan. Zijn leven staat hier op het spel. Het is extreem belangrijk dat de Belgische autoriteiten snel onderhandelen met Iran en tot een akkoord komen om Olivier vrij te laten. We hopen dat we iedereen zich bewust wordt van de tijdsdruk en dat mensen willen helpen om Olivier in de aandacht te houden.”

“Het is haar manier om haar pijn uit te drukken naar de buitenwereld toe”

Manon heeft sinds de opsluiting van Olivier geen contact gehad met haar peter. “Deze actie is haar manier om haar pijn uit te drukken naar de Belgische autoriteit en de buitenwereld. De familie van Manon en Olivier, vrienden, buren en andere activisten zullen ook aanwezig zijn op de Grote Markt van Doornik tijdens de actie.

Oproep voor brieven

Tijdens de actie zullen er ook brieven ingezameld worden. Manon wil zoveel mogelijk brieven verzamelen gericht aan onze Belgische politici, die belast zijn met de zaak van Olivier. Die kunnen ter plaatse op de Grote Markt in Doornik geschreven worden met pennen, papier of computers, die daar ter beschikking zullen zijn. Of je kan ze ook gewoon deponeren. “Het is een warme oproep naar iedereen, die met de toekomst, gezondheid en het leven van Olivier in zijn hart draagt. Hopelijk komt er snel een einde aan de martelingen van Olivier.”

Wie dit weekend niet naar Doornik kan komen, kan nog tot woensdag 26 april een brief sturen naar het mailadres briefaandebelgischeregering@gmail.com. Vrijdag 28 april zal Manon alle brieven brengen naar het ministerie van Buitenlandse Zaken.