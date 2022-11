Pas open en al meteen gevangene ontsnapt uit eerste detentiehuis

Uit het detentiehuis in de Etienne Sabbelaan in Kortrijk is vorige week vrijdag een gevangene ontsnapt. De 33-jarige man is nog altijd voortvluchtig.

Het detentiehuis in Kortrijk is het eerste detentiehuis van het land dat geopend is. Met de detentiehuizen wil minister van Justitie Vincent Van Quickenborne de overbevolking in de gevangenissen aanpakken en ook de kortere straffen effectief laten uitvoeren. In het detentiehuis van Kortrijk is plaats voor 50 gedetineerden. Tot vrijdag zaten er nog maar acht, nu is dat aantal gereduceerd naar zeven.

“Ik kan bevestigen dat er vrijdagavond een gedetineerde het detentiehuis ontvlucht is”, zegt woordvoerster Kathleen Van De Vijver van de FOD Justitie. Het gaat om een man van 33 jaar oud die een straf van minder dan drie jaar uitzit. “Bij de telling bleek dat hij niet meer aanwezig was op het moment dat hij moest aanwezig zijn. De lokale politie is meteen een zoekactie gestart volgens de geijkte procedure. We bekijken intern ook of we hier lessen kunnen uit trekken. Uit het onderzoek van de politie is al snel gebleken dat de man waarschijnlijk onmiddellijk de omgeving verlaten heeft”, klinkt het.

Vlaams Belang Kortrijk hekelt het feit dat de ‘ontsnapping’ niet meteen aan het grote publiek gemeld werd. “Buurtbewoners werden niet gewaarschuwd zoals het hoort”, zegt fractieleider Wouter Vermeersch. Het is compleet onaanvaardbaar dat deze ontsnapping aanvankelijk werd verzwegen voor de ruime bevolking, zeker met de vele woningen en scholen in de buurt. Het detentiehuis is slechts enkele weken open en het eerste ernstig incident is al een feit”, klinkt het.