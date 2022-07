Opgepakte kinderarts stopt definitief

Jan D.V., de 50-jarige kinderarts uit Zedelgem die vorige maand aangehouden werd op verdenking van voyeurisme en bezit van kinderporno, stopt definitief als arts. Zijn echtgenote zet de praktijk alleen voort.

De beslissing van Jan D.V. is weinig verrassend. De man werd midden juni gearresteerd door de politie en aangehouden door de onderzoeksrechter. Sindsdien zit hij in de Brugse gevangenis, op verdenking van het bezit van kinderporno en voyeurisme. De kinderarts zou onder meer kinderen heimelijk gefilmd hebben in zijn praktijk.

Het onderzoek naar de dokter dateert al van eind vorig jaar. Toen hield de politie al een huiszoeking bij hem thuis en in de praktijk die hij samen met zijn echtgenote heeft. Daarbij werden onder meer computers en gsm’s in beslag genomen. Meteen na die huiszoeking zou Jan D.V. al voor zichzelf besloten hebben om te stoppen als dokter en de praktijk aan zijn vrouw over te laten.

Dat is nu ook definitief gebeurd. Het naambordje van Jan D.V. is weggehaald van de gevel. Op het antwoordapparaat van de dokterspraktijk is te horen dat zijn echtgenote even tijd voor zichzelf wil en terug bereikbaar is op 25 juli.