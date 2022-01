‘Open’ gevangenis in Ruiselede in complete lockdown

Het penitentiair landbouwcentrum in Ruiselede gaat tot eind volgende week in volledige lockdown. In de gevangenis is een vrijwel algemene uitbraak van corona vastgesteld.

Eind vorige week werd bij een vijftiental gedetineerden een besmetting met het coronavirus vastgesteld. Daarop werd beslist om alle gedetineerden te testen. Uit de resultaten van die testen, die woensdag bekend raakten, blijkt dat het gros van de gedetineerden positief testte op corona. Een verrassing is dat niet, gezien de gedetineerden in het landbouwcentrum niet in aparte cellen zitten maar allemaal samen slapen in een grote slaapzaal.

In het penitentiair landbouwcentrum wonen en werken momenteel zo’n 55 gedetineerden. “Zij zijn allemaal getest. De gedetineerden die positief getest hebben, vertonen geen ernstige symptomen. Op advies van de arts mogen ze allemaal blijven verder werken”, zegt woordvoerster Kathleen Van De Vijver van de FOD Gevangeniswezen.

Het personeel – cipiers, directie en technisch personeel – van het landbouwcentrum wordt woensdag ook getest. “De gevangenis gaat in volledige lockdown tot vier februari. Dit betekent dat alle betrokkenen eigenlijk in hun bubbel blijven. Aan de werking van de gevangenis en de boerderij verandert in principe weinig: er kan voort gewerkt worden. Het enige verschil is dat er geen contact is met de buitenwereld. Alleen het personeel mag nog binnen en buiten. Wie hier verblijft, leeft in een gemeenschap. Die gemeenschap gaat nu samen in isolatie”, besluit Van De Vijver.

De dieren op de boerderij worden niet getest. Of kalfje Quickie – genoemd naar justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) – besmet is met corona, is dan ook niet geweten.