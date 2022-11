Ontsnapte gevangene uit detentiehuis in Kortrijk na achtervolging met drone opgepakt in Roeselare

De 33-jarige man, die vorige week vrijdag uit het detentiehuis in Kortrijk ontsnapt was, kon woensdag gearresteerd worden in Roeselare. De politie had een melding binnengekregen dat de man zich in een huis zou schuilhouden en trok erop af met een ploeg en een droneteam. De man probeerde nog te ontsnappen over daken, tuinen en andere eigendommen, maar kon uiteindelijk met wat kleine hulp van een buurtbewoner gearresteerd worden. Hij werd nu overgebracht naar de gevangenis van Brugge.

Woensdag kreeg de politiezone RIHO een tip dat de gevangene, die vorige week vrijdag ontsnapte uit het detentiehuis in Kortrijk, zich zou schuilhouden in een huis in Roeselare. Het detentiehuis in Kortrijk is het eerste detentiehuis van het land dat geopend is. Zo wil minister van Justitie Vincent Van Quickenborne de overbevolking in de gevangenissen aanpakken en ook de kortere straffen effectief laten uitvoeren.

Achtervolging

De politiezone RIHO trok er met twee ploegen, een vooraan de woning en een achteraan naartoe en had ook een droneteam van een piloot en operator mee om de situatie in de gaten te houden vanuit de lucht. “De man heeft de drone opgemerkt toen hij buitenkwam en hij probeerde nog te ontsnappen over de daken en tuinen van omliggende eigendommen heen”, vertelt woordvoerder Carl Vyncke.

“De man probeerde te ontsnappen over daken en tuinen, maar werd tegenhouden door een bewoner in een van de omliggende huizen”

“Het droneteam is hem blijven volgen. Uiteindelijk is hij een woning binnengedrongen. Daar botste de man op de bewoner van het huis, waarvan hij wellicht niet had verwacht dat die thuis was. Die bewoner bood voldoende tegenstand, waardoor de politie de 33-jarige ontsnapte gevangene kon arresteren.” De man werd vandaag overgebracht naar de gevangenis van Brugge.

Droneteam

De politiezone RIHO kon voor deze zaak rekenen op hun uitgebouwd droneteam. “We hebben twee piloten en twee operatoren in dienst, die telkens in een team van twee samenwerken. Zelf hebben we als korps een kleine drone, maar die is erg weerafhankelijk en kan bij regen of sterke wind niet uitvliegen.”

“Maar we hebben ook een grotere drone, die we delen met de politiezones Polder, Middenkust en VLAS. Toevallig hadden wij nu die drone deze periode ter beschikking en konden we die hier in zetten”, besluit Vyncke. Na de arrestatie gaf het parket toestemming om de videobeelden van de achtervolging te delen.