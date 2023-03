Nicky slaakt noodkreet omdat haar broer Marc (58) in Marokkaanse cel zit: “Hij is in de val gelokt door zijn ex-vrouw”

Woensdag is de zaak rond Marc Moerman in Marokko in cassatie behandeld. Hij werd tot acht jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens seksueel misbruik. De Brugse handelaarster Nicky Moerman heeft goede hoop dat haar broer binnenkort de gevangenis mag verlaten: “Mijn broer is onschuldig. Hij werd in de val gelokt door zijn ex-vrouw, nadat die zijn kind ontvoerde naar Marokko”, zegt Nicky. Zij had haar broer heel recent nog aan de lijn…

Sedert 6 december 2021 zit Bruggeling Marc Moerman (58) in een cel in de Marokkaanse stad Meknès. “Onschuldig! Hij is in de val gelokt door zijn ex-vrouw, die hun vierjarig kind naar dat Afrikaanse land ontvoerd heeft. Marc was op zoek naar zijn zoontje”, zegt zus Nicky Moerman, uitbaatster van een kledingzaak in Brugge. Ze slaakt een noodkreet.

Marokkaanse vrouw

Marc Moerman is een dokter in de chemie met een erg succesvolle internationale carrière bij een Chinees bedrijf. Hij huwde in 2004 met een Marokkaanse vrouw, het echtpaar kreeg een zoontje, dat in Barcelona het levenslicht zag. Maar in 2020 vroeg zijn vrouw de echtscheiding aan en ontspon er zich een strijd om het hoederecht.

“Marcs ex-vrouw beschuldigde mijn broer zelfs van kindermisbruik en trok met haar kind naar het AZ Sint-Jan. Een arts onderzocht het jongetje, dat toen amper twee jaar was, en concludeerde dat er niks aan de hand was”, vertelt zus Nicky Moerman.

Gedeeld hoederecht

Ook de Brugse rechtbank oordeelde dat er helemaal geen sprake was van misbruik, want ze kende een gedeeld hoederecht toe. Toen begon zijn ex-vrouw gemene spelletjes te spelen: telkens als Marc zijn zoontje kwam ophalen, deed ze de deur niet open. Wel dertig keer is Marc naar het Politiehuis in de Coiseaukaai geweest om klacht in te dienen wegens de schending van het hoederecht. De politie kon of wou hem niet helpen. Weet je wat ze zeiden? Je bent niet de enige, er komt hier een andere man al zes jaar bij ons langs met hetzelfde probleem….”

“Mijn boer was radeloos, hij had zijn ex-vrouw nochtans alles gegeven bij de echtscheiding. Ze mocht zelfs in zijn huis blijven wonen, hij was naar een flatje getrokken. Hij vreesde dat zij naar Marokko zou terugkeren en hun zoontje zou meenemen. Ze had dat al eerder gedaan, maar in omgekeerde richting: ze was uit dat Afrikaanse land gevlucht en had haar twee kinderen uit een eerder huwelijk meegenomen.”

Ontvoerd

“In februari 2021 gebeurde het effectief: ze ontvoerde Marcs zoontje naar Marokko. Het erge is dat de dienst Burgerzaken zomaar een paspoort uitreikte voor het kind, zonder de toestemming van de vader! Dat is een zware fout. Maandenlang hoorde mijn broer niks van zijn kind en zijn ex.”

“Wanhopig besloot hij eind november om zelf, in het gezelschap van een advocaat, naar het Afrikaanse land te gaan. Hij slaagde erin na een week zijn ex te lokaliseren in de stad Meknès en kwam tot een akkoord, een compromis. De volgende dag kreeg hij zijn zoontje niet te zien, maar stonden drie politiemannen hem op te wachten en sloegen hem in de boeien. Sedert 6 december zit hij in een Marokkaanse cel.”

“De familie van zijn ex heeft Marc nu blijkbaar opnieuw valselijk beschuldigd van seksueel misbruik, daarom werd hij opgepakt. Nochtans stond zijn ex internationaal geseind wegens ontvoering en kreeg mijn broer het hoederecht. Maar ons gerecht werkt zo traag en blijkbaar geldt dit internationaal opsporingsbericht enkel binnen de Schengen-zone.”

Cassatie

Aanvankelijk kreeg Marc Moerman drie jaar cel, in beroep werd het acht jaar gevangenisstraf wegens aanranding… van zijn stiefkinderen. Het seksueel misbruik van zijn zoontje werd niet meer weerhouden, maar zijn ex-vrouw betichtte hem ook van ontoelaatbaar gedrag ten overstaan van haar kinderen uit een vorig huwelijk.

Inmiddels heeft Marcs familie de Brugse advocaat meester Joris van Maele als raadsman genomen. “Onze advocaat was gisteren in Marokko voor zijn pleidooi in cassatie”, vertelt Nicky Moerman. “De tegenpartij zwaaide plots met een verkreukeld briefje, zogezegd een bekentenis van mijn broer! Tijdens een van hun vele ruzies ondertekende Marc een briefje waarin hij zei dat zijn vrouw recht op hun flat in Barcelona en het hoederecht van hun zoontje.”

“Diezelfde avond verzoenden zij zich en gooide hij het briefje in de vuilbak. Maar zijn ex heeft het nadien uit de vuilbak opgevist en gebruikt het nu valselijk tegen mijn broer. Toen hij in zijn Marokkaanse cel geconfronteerd werd met het briefje, gooide hij het woedend op de grond. Voor de Marokkaanse rechter was dit een vorm van minachting van Justitie!”

Nicky Moerman. © Davy Coghe

“Vaak wordt in Marokko het cassatiearrest meteen na de pleidooien uitgesproken. Nu heeft de raadsheer bedenktijd tot 15 maart gevraagd. Is dat een goed of een slecht teken? Ik weet het niet. Maar onze advocaat Joris van Maele heeft al een en ander in beweging gezet. Volgende week dinsdag hebben we een gesprek met justitieminister Vincent Van Quickenborne en een plaatselijk journalist heeft een geschreven smeekbede naar de Marokkaanse koning gestuurd, met de vraag om een nieuw proces voor Marc.”

“Vorige week zijn mijn mama, Marcs tweelingbroer Luc en mijn nichtje op bezoek geweest bij Marc. Ze zijn hartelijk ontvangen door de gevangenisdirectie en mochten Marc twee uur in een aparte ruimte zien. Normaal is bezoek een kwartier in een gemeenschappelijke zaal.”

“Marc stelt het niet zo goed, hij is zwaar verkouden, doorweekt na een regenbui op de koer. Gelukkig beschikt hij in zijn gemeenschappelijke cel over een telefoon. Hij verkoos een cel met minder comfort, vol met Marokkaanse gevangenen, maar met een telefoon ! Al zijn geld gaat naar telefoongespreken met ons, hij laat er zijn eten zelfs voor ! Ik had hem gisteren woensdag nog aan de lijn, na de zitting in cassatie”, aldus Nicky Moerman, die hoopt dat haar broer snel zal vrijgelaten worden.