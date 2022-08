Man in cel sloopt wc en kan ontsnappen via gat in de muur

Afgelopen nacht is een man, die gezocht wordt voor verschillende drugsinbreuken in West-Vlaanderen kunnen ontsnappen uit een cel in Molenbeek in Brussel. De 25-jarige man heeft het wc in zijn cel uit de muur getrokken en is zo door het gat in de muur kunnen ontsnappen. Vandaag zou hij overgebracht worden naar West-Vlaanderen.

Een 25-jarige man, afkomstig uit het Oostblok, stond bij de nationale politie geseind voor inbreuken op drugswetgeving en agressie tegenover politie in het zuiden van onze provincie. De man kon gisterenavond gearresteerd worden door de politie van Brussel in Sint-Jans-Molenbeek. Hij zou vandaag overgebracht worden naar West-Vlaanderen, maar kon deze nacht ontsnappen.

Op spectaculaire wijze ontsnapt

“Omdat alle cellen in het commissariaat van Molenbeek al vol zaten, werd de man geplaatst in een cel, waarvan de camera kapot was. Tussen middernacht en een uur heeft hij het toilet in zijn cel uit de muur getrokken en is hij door een smal gat in de muur ontsnapt. Daarna kwam hij terecht op de gang, waar hij waarschijnlijk langs de deur of de ruit het gebouw heeft verlaten”, klinkt het bij de politie van Brussel-West.

De politie is nu verder op zoek naar deze man met een buitenlandse nationaliteit. Hij heeft geen vaste woon- of verblijfplaats in België.