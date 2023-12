Korpschef Coigné: “Meer gedetineerden in de nieuwe gevangenis betekent meer werklast”

Na een sluiting van twee jaar ontvangt de gevangenis van Ieper op 8 januari 2024 opnieuw haar eerste gedetineerden. Voor de lokale politie wordt het dus weer even wennen, want zo’n gevangenis op het grondgebied is een niet te onderschatten werklast

Rond de Ieperse gevangenis vond recent, in het kader van het Nood- en Interventieplan, een oefening plaats waarbij alle hulp- en veiligheidsdiensten betrokken waren, ook de lokale politie Arro Ieper. “Er werd een rampsituatie gesimuleerd waarbij een bom ontplofte waarbij er slachtoffer vielen en mensen moesten geëvacueerd worden”, zegt korpschef Kenneth Coigné van politiezone Arro Ieper.

“Dat zijn situaties die gelukkig niet of heel weinig voorkomen, maar als er hoogdringende incidenten zijn met gedetineerden, dan is het in eerste instantie aan de lokale politie om de problematiek te helpen oplossen. Bij een extreme situaties, zoals een gijzeling, wordt uiteraard een beroep gedaan op de speciale eenheden.”

De gevangenis blijft een arresthuis met gedetineerden die in voorarrest zitten. “Bij deze personen moet de lokale politie soms bijkomende verhoren doen. Of we moeten ze soms meenemen voor een confrontatie. In het verleden hebben we situatie gekend waarbij drugs werden gedetecteerd en wij dan een sweeping moesten doen van de gevangenis. Dat zal ook nu weer op regelmatige basis gebeuren in samenspraak met de gevangenisdirectie”, schetst de korpschef het reguliere werk voor zijn agenten in de gevangenis.

Verdubbeling

Na de renovatie- en uitbreidingswerken, die bijna twee jaar duurden, verwacht de gevangenis op 8 januari 2024 opnieuw haar eerste gedetineerde. “De heropening betekent in eerste instantie meer gedetineerden. We beseffen dat bijna een verdubbeling van het aantal gedetineerden mogelijks een bijkomende werklast met zich zal meebrengen. Ik mag wel veronderstellen dat er voldoende personeel zal zijn en dat de veiligheid verhoogd is.”

“In gevangenis zullen we nu over een eigen verhoorlokaal beschikken”

Anderzijds heeft de opfrisbeurt van de gevangenis ook voordelen voor de politie. “Een van de vernieuwingen is dat we nu een eigen verhoorlokaal hebben. Dat betekent dat gedetineerden niet meer hoeven verplaatst te worden voor een verhoor. Dat is wel veel gemakkelijk, want aan zo’n transport zijn toch altijd risico’s verboden. Het is wel de federale politie die instaat voor de overbrenging en beveiliging van gedetineerden als ze moeten verschijnen voor de rechtbank.”

De korpschef benadrukt wel dat de inzet van de lokale politie bij incidenten de afgelopen jaren minimaal was. “Ook in het kader van stakingen bijvoorbeeld was de inzet van de politie heel beperkt. Ik denk dat we kunnen zeggen dat de sfeer wel goed zit in de gevangenis van Ieper”, besluit korpschef Kenneth Coigné.

