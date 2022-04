Helft van ‘Duivelskoppel’ zit in hongerstaking

Jean-Claude Lacote, de Ivoriaan die vorig jaar samen met Hilde Van Acker veroordeeld werd voor de moord op de Britse zakenman Marcus Mitchell, zit al enkele weken in hongerstaking in de gevangenis van Brugge. Dat is vernomen bij bronnen binnen de gevangenis en wordt bevestigd door zijn advocaten.

Aanleiding voor de hongerstaking is een discussie over het verblijf van de 55-jarige Jean-Claude Lacote in de gevangenis van Brugge, waar hij al sinds zijn uitlevering in februari 2021 verblijft. Toen zat de Ivoriaan opgesloten in een zogenaamde ‘gesloten afdeling’, waar de gedetineerden zich niet vrij mogen bewegen. Lacote zat er in een cel alleen. Recent werd echter beslist dat Lacote moest verhuizen naar een ‘open afdeling’, waar gedetineerden overdag vrij in en uit de cel mogen.

Heel wat gedetineerden uit de gesloten afdelingen zouden staan springen om te mogen verhuizen, maar niet Lacote. “Hij stelde voor dat andere gedetineerden zijn plaats mochten innemen maar daar ging de directie niet mee akkoord”, zeggen zijn advocaten Filip De Reuse en Bram Casier.

De directie besloot de weigering van Lacote te beantwoorden met een tuchtstraf en sloot hem op in een strafcel, het zogenaamde ‘cachot’. “Tijdens een tuchtzitting daarover is die beslissing teruggeschroefd en mocht onze cliënt de strafcel meteen verlaten, op voorwaarde dat hij verhuist naar de open afdeling. Dat weigert hij. Hij zit nog liever alleen in de strafcel dan met andere gedetineerden in een open afdeling”, zeggen de advocaten.

Advocaten Filip De Reuse en Bram Casier op het assisenproces. (archief Belga) © KURT DESPLENTER BELGA

Dat Jean-Claude Lacote liever alleen in een cel zit, heeft volgens zijn raadslieden alles te maken met de posttraumatische stress-stoornis waarmee hun cliënt kampt. Zijn getroebleerde jeugd en zijn ervaringen in diverse oorlogssituaties zouden daarvoor gezorgd hebben. Dat Lacote er – op z’n zachtst gezegd – nogal vreemde gewoontes op nahoudt, bleek ook al tijdens het assisenproces. Toen vertelde de man dat hij altijd alleen slaapt, altijd met het licht aan en dat hij elke dag hetzelfde eet: rijst met tonijn.

Met dergelijke gewoontes moeten samenleven met andere gedetineerden in een kleine cel is dan ook niet evident. Tot hij garanties krijgt dat hij terug naar mag naar zijn oude cel in de gesloten afdeling is Jean-Claude Lacote dan ook van plan om zijn hongerstaking vol te houden. De klachtencommissie van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen moet zich nu over de kwestie buigen.

Lacote werd op 17 maart vorig jaar veroordeeld tot dertig jaar cel voor de moord op de Britse zakenman Marcus Mitchell in Wenduine in 1996. Samen met zijn toenmalige partner Hilde Van Acker zou hij het slachtoffer naar Wenduine gelokt hebben om hem daar te vermoorden. Van Acker kreeg voor haar aandeel 24 jaar celstraf opgelegd door het Brugse assisenhof. Die straffen zijn nog niet definitief: beiden tekenden cassatieberoep aan tegen hun veroordeling. Het Hof van Cassatie heeft nog geen uitspraak gedaan omdat ook het Grondwettelijk Hof zich eerst nog moet buigen over enkele procedurele elementen.