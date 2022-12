Gevangenissen zitten vol: 25 gedetineerden slapen in West-Vlaanderen op de grond

In de Vlaamse gevangenissen slapen momenteel 209 gedetineerden noodgedwongen op de grond omdat er voor hen geen bed beschikbaar is. In de gevangenis van Brugge gaat het om 25 mensen. “Het was geen goed jaar voor de gevangenissen”, zegt Kathleen Van De Vijver van de FOD Justitie.

In alle Belgische gevangenissen samen zitten momenteel 11.199 gedetineerden, terwijl er slechts plaats is voor 9.739 mensen. “De gevangenissen kampen nog altijd met een grote toestroom. We hebben 300 bedden bijgeplaatst, maar we tellen nog altijd 209 grondslapers in de Vlaamse gevangenissen.

Ook in West-Vlaanderen is de overbevolking in de gevangenissen een oud zeer. Momenteel wordt het arresthuis van Ieper verbouwd, waardoor ook daar niemand kan opgesloten worden. In de gevangenis van Brugge zitten momenteel 706 mannen en 120 vrouwen opgesloten, terwijl de capaciteit beperkt is tot respectievelijk 478 en 114. In de gevangenis van Brugge slapen elke nacht 25 mensen op de grond. Het penitentiair landbouwcentrum in Ruiselede kampt niet met overbevolking. In het centrum kunnen 56 gedetineerden verblijven, op dit moment zijn er 55 mensen aanwezig.

“Het was geen goed jaar voor de gevangenissen”, zegt Kathleen Van De Vijver. “De stakingen van het personeel doen er ook weinig goed aan”, klinkt het. (LK/Belga)