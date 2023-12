Gevangenis van Ieper na twee jaar renovatie weer open: “De mooiste van het land”

In bijzijn van minister van Justitie Paul Van Tigchelt (Open VLD) en staatssecretaris Mathieu Michel (MR) van de Regie der Gebouwen vond donderdag de officiële heropening van de gevangenis van Ieper plaats. Na ingrijpende renovatie- en uitbreidingswerken was de gevangenis bijna twee jaar gesloten, maar op maandag 8 januari worden de eerste gedetineerden er weer verwacht.

Hoog bezoek in Ieper donderdagvoormiddag. Zowel minister van Justitie Paul Van Tigchelt als zijn voorganger Vincent Van Quickenborne en staatssecretaris Mathieu Michel van de Regie der Gebouwen woonden de officiële heropening van de gevangenis van Ieper bij. De gevangenis was gesloten sinds maart 2022 voor grote renovatie- en uitbreidingswerken.

Troosteloze omgeving

“Wie hier een jaar of twee geleden binnenkwam, werd teruggekatapulteerd in de tijd”, aldus minister Van Tigchelt. “Het was een troosteloze omgeving met uitgeleefde cellen en ondermaatse voorzieningen. Jarenlang heeft het personeel in zeer moeilijke omstandigheden gewerkt. Dat is niet vanzelfsprekend en dat verdient respect. Het is een ongemakkelijk waarheid, maar hoe kan je verwachten dat mensen zich weer op de rails krijgen als je ze niet menswaardig behandelt? Je oogst wat je zaait. We hebben met deze regering het geweer van schouder veranderd. We vangen gedetineerden menswaardig op en proberen hen beter te begeleiden. We moeten actief werken om ervoor te zorgen dat ze op het rechte pad terechtkomen.”

Daarom krijgen gedetineerden in Ieper telefoon en sanitair in de cel en zullen er detentiebegeleiders ingeschakeld worden. “Ieper zal de derde gevangenis zijn waar we met deze nieuwe functie zullen werken”, vervolgt Paul Van Tigchelt. “Niet om te pamperen of hun handje vast te houden, wel om dat duwtje te geven zodat ze weer op eigen benen kunnen staan als ze vrijkomen. Daarnaast gaat het ook om een capaciteitsuitbreiding dankzij de twee extra bouwlagen (naar 169 plaatsen, red.). Dat is meer dan nodig. Op dit moment zitten we met bijna 12.000 gedetineerden in ons land. Dat is een historisch record.”

Enthousiasme

Ook zijn voorganger Vincent Van Quickenborne blies de loftrompet over de gevangenis van Ieper. “Van de 38 gevangenissen in ons land heb ik er 36 bezocht. Nergens heb ik zoveel enthousiasme gezien. Dat komt enerzijds door het team dat hier actief is, maar ook door de kleinschaligheid. Ieper is een voorbeeldgevangenis en maakt deel uit van de stille revolutie die we proberen te realiseren in onze gevangenissen. We komen van heel ver. Ons gevangeniswezen staat op de rand van het faillissement. We moeten het tij zien te keren. Door gevangenissen te bouwen en te renoveren en door te investeren in detentiebegeleiders. Dat is het hart van dit nieuw soort gevangenissen. Mensen die zoeken naar de talenten van gedetineerden om hen weer op het juiste pad te krijgen.”

Twee directeurs

De gerenoveerde gevangenis krijgt twee directeurs. Bea Schmidt (55) doet het algemeen beleid: “Wij zijn uiteraard heel blij dat de gevangenis weer opengaat. Voor mij is het nu de mooiste gevangenis van het land, zeker vergelijkbaar met de nieuwe gevangenissen van Dendermonde en Beveren”, vertelt Bea Schmidt.

Bruno Debode is directeur regime. “Het mooie is dat er een volledig nieuw gedeelte is, maar dat ook de oude glorie in ere is hersteld. Die twee matchen mooi samen, vind ik. We hebben al die oude elementen van honderd jaar geleden, toen de gevangenis na de Eerste Wereldoorlog werd heropgebouwd, kunnen opfrissen. Dat is goed gelukt.”

Meer personeel

Door de capaciteitsuitbreiding zal de gevangenis ook meer personeelseden tellen. “Het bewakend personeel zal met 130 beambten zijn, voordien waren er 83. Ook onze administratie en psychosociale dienst zijn uitgebreid”, vervolgt Bea Schmidt. “Er was heel veel interesse in de jobdagen. We zijn nog volop bezig met de selecties omdat het er zo veel waren.”

De eerste gedetineerden arriveren pas op maandag 8 januari. “Het zijn de arrestanten uit Kortrijk-Ieper die naar hier zullen komen. Met mondjesmaat zal de gevangenis zo naar zijn volle capaciteit gaan”, aldus Bruno Debode.

Penitentiair beambte Wendy Pattyn uit Zonnebeke is blij dat ze weer op haar vertrouwde werkplek aan de slag kan. © TOGH

Voor een groot deel van het personeel is het een blij weerzien met de collega’s na bijna twee jaar sluiting. Zo ook voor Wendy Pattyn (33). Zij werkt in de gevangenis sinds 1 april 2017. Tijdens de sluiting werd ze gedetacheerd naar Brugge, maar nu is ze blij dat ze terug kan keren naar haar vertrouwde werkplek. “Ik ben van Zonnebeke, dus dat scheelt wel”, vertelt Wendy. “Het verschil met vroeger is enorm. Hier op de derde, vierde en vijfde sectie hebben de gedetineerden douches en telefoon op de cel. Dat was vroeger niet mogelijk. De polyvalente zalen zijn erbij gekomen. Die extra faciliteiten voor de gedetineerden zijn ook heel belangrijk voor ons werk. Hoe menselijker het is voor de gedetineerden, hoe aangenamer werken het is voor ons.”