Gevaarlijke criminelen kunnen na straf langer vast blijven zegt Van Quickenborne

Gedetineerden met een ernstige psychiatrische aandoening kunnen binnenkort op bepaalde voorwaarden na het einde van hun straf opgenomen worden in een gesloten psychiatrische instelling. Dat zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). “Het gaat om een uitzonderlijke maatregel, die enkel kan worden opgelegd wanneer er geen enkele andere mogelijkheid is om de maatschappij te beschermen.”

Om de maatschappij tegen potentieel gevaarlijke criminelen te beschermen, kan een bijkomende straf gegeven worden aan veroordeelden na hun verblijf in de gevangenis. Dat heeft de federale ministerraad vrijdag beslist. Dat is een extra beveiligingsmaatregel, waarbij de veroordeelde onder het toezicht van de strafuitvoeringsrechtbank komt te staan voor een periode van vijf tot vijftien jaar. Dat kan wel alleen voor gedetineerden met een ernstige psychiatrische aandoening, die niet te behandelen is en die een gevaar vormen voor de maatschappij.

Concrete voorwaarden

Concreet kunnen daders onder bepaalde voorwaarden na afloop van de gevangenisstraf en de terbeschikkingstelling in een gesloten psychiatrische inrichting zoals een Forensisch Psychiatrisch Centrum worden opgenomen. Dat kan enkel voor beklaagden die een veroordeling tot minstens vijf jaar cel achter de kiezen hebben met een terbeschikkingstelling. Bovendien moeten ze aan een ernstige psychiatrische aandoening leiden die gevaar op nieuwe feiten inhoudt en niet te behandelen is. Wie ontoerekeningsvatbaar is, komt niet in aanmerking.

Om in overeenstemming te zijn met onder meer de Europese rechtsspraak bouwt de regering nog een aantal bijkomende garanties in. Zo zal de beveiligingsmaatregel enkel op het moment van de veroordeling kunnen worden opgelegd, en niet retroactief, en moet er een forensisch psychiatrisch deskundige aan te pas komen. Daarnaast moeten gedetineerden ter observatie worden opgenomen alvorens de straf bevestigd kan worden, en kan een veroordeelde een tegenexpertise vragen. Tot slot moet de Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij de maatregel elk jaar evalueren. (Belga)