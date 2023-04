Familie had contact met Olivier Vandecasteele na nieuws over gevangenenruil: “Detentievoorwaarden zijn nog verslechterd”

Assadolah Assadi, een Iraanse diplomaat die in ons land veroordeeld is tot 20 jaar cel voor het beramen van een terroristische aanslag, zou binnenkort deel uitmaken van een gevangenenruil. Dit liet uitschijnen dat het gaat om Olivier Vandecasteele. Dat melden persagentschappen Reuters en Bloomberg op basis van een woordvoerder van het Iraanse gerecht. Het kabinet van minister Van Quickenborne ontkent dit nieuws nu echter. Olivier Vandecasteele heeft woensdag/vandaag kunnen telefoneren met zijn familie. Hij liet weten dat hij niet meer in volledige afzondering zit, maar dat zijn detentievoorwaarden nog verslechterd zijn. Dat meldt de familie in een persbericht.

De Belgische ngo-medewerker Vandecasteele zit al meer dan een jaar onschuldig in onmenselijke omstandigheden opgesloten in Iran. Persagentschappen Reuters en Bloomberg berichtten woensdagochtend op basis van een verklaring van het Iraanse gerecht over een nakende gevangenenruil met Assadolah Assadi, de Iraanse schijndiplomaat die in ons land in de cel zit voor zijn rol in het beramen van een terreuraanslag op de Iraanse oppositie in Parijs. Dat gerucht leek te wijzen in de richting van een ruil met Vandecasteele.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne meldt nu dat het gaat om misleidende informatie. De berichtgeving van Reuters wordt tegengesproken door het kabinet.

Vals bericht

“Dit bericht klopt niet”, bevestigt hij. “Iran wil verwarring zaaien op de kap van een onschuldige landgenoot en zijn familie. Ik kan alleen maar zeggen dat we er alles aan blijven doen om Olivier Vandecasteele bij ons terug te krijgen”, aldus Van Quickenborne aan VTM Nieuws. De aankondiging wordt door de familie van Vandecasteele omschreven als een manier om druk te zetten op de familie en op België. “Bovendien heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken ons bevestigd dat de aankondiging niets te maken heeft met de huidige gang van zaken”, klinkt het bij Olivier Van Steirtegem, die optreedt als woordvoerder van de familie.

“Niet alleen moeten de familie en naasten van Olivier leven met de gruwel van de folterpraktijken die Olivier al 14 maanden ondergaat, maar nu worden ze ook geconfronteerd met het onbeschaamd verspreiden van vals nieuws.” De familie blijft vertrouwen op de Belgische overheid “om tot een onmiddellijk akkoord te komen” met de Iraanse overheid. “Het leven van Olivier staat op het spel”, aldus de familie nog.

Iran heeft wel officieel de overbrenging van Assadollah Assadi aangevraagd, de Iraanse schijndiplomaat die in ons land werd veroordeeld voor zijn rol in een verijdelde terreuraanslag in Parijs. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib woensdag gezegd in de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen. Ze riep ook op om “niet toe te geven aan de Iraanse pogingen tot destabilisatie”.

Geen matras

Woensdag kon Olivier Vandecasteele telefoneren met zijn familie. “Het contact met twee andere gevangenen maken dat zijn opsluiting een miniem beetje draaglijker wordt, maar zijn detentievoorwaarden zijn verder nog verslechterd”, laat zijn familie weten. “Hij heeft geen matras meer, hij krijgt enkel koud eten voorgeschoteld dat van heel slechte kwaliteit is en Olivier krijgt nog steeds geen verzorging voor zijn benen waardoor hij bijna niet meer rechtop kan staan en amper kan slapen.”