Ex-medewerker stad Nieuwpoort in cel na voyeurisme tijdens scoutskamp én tijdens werk en privé: “Hij is erg beschaamd”

De 45-jarige man uit Nieuwpoort die in de zomer van 2023 en 2024 stiekem in de douches van een scoutskamp in Beringen filmde zit opnieuw in de cel. Dat bevestigt het parket van Veurne. S.D. is een ex-ambtenaar van de stad Nieuwpoort en uit onderzoek is gebleken dat hij nog andere personen stiekem heeft gefilmd. “En dit zowel in zijn werk- als privéomgeving”, meldt het parket. “Mijn cliënt is een gebroken man en wil geholpen worden”, zegt zijn advocaat Fabienne De Smet.

De 45-jarige man kwam enkele maanden geleden voor het eerst in het vizier van de politie en het gerecht. Toen raakte bekend dat S.D. diegene was die op het kamp van de Seascouts 8ste FOS ’t Vloedgat in Beringen in juli vorig jaar stiekem een camera had geplaatst in de douches .Dat kamp werd onmiddellijk stopgezet. Pas na maanden kreeg S.D. blijkbaar zelf wroeging en stapte hij naar de politie. Het onderzoek naar S.D. werd daarna verder gezet en dat leverde nieuwe resultaten op.

Meerdere slachtoffers in werk- en privéomgeving

“De 45-jarige man uit Nieuwpoort zit momenteel in de cel op verdenking van voyeurisme”, meldt het parket van Veurne. “Hij werd vorige maand door de onderzoeksrechter in Veurne aangehouden. De raadkamer besliste vandaag nogmaals zijn aanhouding te verlengen. De man zou in de zomer van 2023 en 2024 met verborgen camera’s beelden hebben gemaakt tijdens een scoutskamp, waar hij als kookouder aanwezig was. Het parket identificeerde in dit dossier tien meerderjarige slachtoffers.

Uit verder onderzoek en het uitlezen van zijn laptop kwamen bijkomende slachtoffers aan het licht. Ook zij zouden gefilmd zijn met verborgen camera’s. Voor deze feiten vorderde het parket een onderzoeksrechter. Intussen zijn ook in dit dossier meerdere slachtoffers geïdentificeerd binnen zowel de werk- als de persoonlijke omgeving van de verdachte. Het gerechtelijk onderzoek is volop aan de gang.”

Gebroken man

De man zit sinds begin februari in de cel en had gehoopt op vandaag vrij te komen. “Dat hebben we ook zo gevraagd aan de raadkamer maar daar zijn ze jammer genoeg niet op in gegaan”, zegt zijn advocaat Fabienne De Smet. “Dat is jammer, vooral omdat mijn cliënt beseft dat hij hulp nodig heeft en daarvoor reeds begonnen was met een traject. Dat is door zijn aanhouding nu onderbroken. Hij is een gebroken man en wil snel terug naar huis om de hulp te krijgen die hij nodig heeft. En dat kan niet in de gevangenis. Over de feiten kan ik zelf niks zeggen maar ik kan wel meegeven dat hij enorm beschaamd is over wat hij deed.”

Medewerker stad Nieuwpoort

S.D. zelf is vrij gekend in Nieuwpoort bij verschillende verenigingen. De man werkte ook als ambtenaar bij de stad Nieuwpoort en is volgens zijn LinkedIn-pagina actief op het openbaar domein en de cel mobiliteit. Hij zou dus volgens het parket ook mensen stiekem hebben gefilmd in zijn werkomgeving.

Dat kan hij intussen niet meer doen, want de man werd ontslagen nadat hij al bekende diegene te zijn die de camera’s had geplaatst op het scoutskamp. De stad Nieuwpoort is dus op de hoogte van de feiten en werkt mee aan het onderzoek. “Maar op de feiten zelf kan ik inhoudelijk niet reageren”, zegt burgemeester Kris Vandecasteele. (JH)