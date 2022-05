Dood van David (39) in Cambodjaanse cel heeft mogelijk verregaande gevolgen voor Bruggeling Tanguy (41): “Onze zoon zit onschuldig vast”

“Komt onze zoon ooit nog vrij nu zijn kroongetuige dood is? Niemand die het kan zeggen.” De dood van David Catry (39) heeft mogelijk verregaande gevolgen voor Tanguy Taller (41), een andere Bruggeling die in dezelfde Cambodjaanse gevangenis zit. Tanguy werd volgens zijn ouders onterecht aangewezen als opdrachtgever voor de smokkel door David. Die laatste gaf dat ook toe en trok zijn verklaring in. Alleen: getuigen voor de rechtbank kan hij niet meer doen. “Wat nu? Die vraag houdt ons al enkele dagen bezig.”

Tanguy Taller zit sinds 2018 in de Cambodjaanse gevangenis. Enkele jaren eerder was de Bruggeling naar het Aziatische land afgezakt om er een nieuw leven te starten. “Na een faillissement in ons land”, vertellen Linda Opsomer en Yves Rasquin, de moeder en stiefvader van Taller. “Hij wou er een nieuw leven beginnen.” In 2012 verhuisde Tanguy definitief. Hij leerde er een Cambodjaanse vrouw kennen en kreeg in januari 2018 een zoon.

Verjaardag

Lang zou zijn vaderschapsgeluk evenwel niet duren. In dezelfde maand dat Tanguy vader werd, liep David Catry op de internationale luchthaven tegen de lamp met een kilogram cocaïne in zijn bagage. Toen de politie vroeg wie zijn opdrachtgever was, wees hij Tanguy aan. De twee waren vage kennissen die elkaar leerden kenden via Davids foodtruck. Het duurde uiteindelijk tot 5 oktober 2018 vooraleer Tanguy effectief werd opgepakt. Dat gebeurde nota bene op de verjaardag én tijdens een bezoek van zijn moeder.

“We waren naar Cambodja gereisd om onze kleinzoon te zien”, vertellen Linda en Yves. “We voelden dat Tanguy zijn leven er niet helemaal op de rails had. Net daarom stelden we hem voor om mee terug te keren naar België. “Mijn visum is verlopen”, zei hij. Dus trok Tanguy richting de grens met Vietnam om de nodige stempels te halen. Het bleken zijn voorlopig laatste momenten op vrije voeten.

Handgeschreven brief

Bij het aanmelden werd de Bruggeling opgepakt door de plaatselijke autoriteiten. “Hij stond blijkbaar al maanden geseind na de verklaringen van David Catry”, zucht zijn moeder. Volgens Taller was hij al die tijd niet op de hoogte van de zaak. Sindsdien vertoeft hij in gevangenis Prey Sar, ‘De hel’ in de Cambodjaanse volksmond.

“Hij is onschuldig. En tóch zit hij al drieënhalf jaar vast in verschrikkelijke omstandigheden”, schreeuwen Linda en Yves hun onmacht uit. Dat hij onschuldig is, gaf ook David Catry uiteindelijk toe. Hij wees Tanguy aan als opdrachtgever uit schrik voor de échte baas van de drugssmokkel. Die dreigde ermee Davids moeder te vermoorden als hij hem verlinkte. Pas toen David. D.W. (de echte opdrachtgever) begin 2020 werd opgepakt in een andere drugszaak op de Filipijnen, trok Catry zijn verklaring in. Hij schreef een handgeschreven brief naar het Cambodjaanse gerecht om zijn leugens toe te geven.

“Ik was verkeerd om Tanguy Taller te beschuldigen als de persoon die me naar Brazilië stuurde. Hij heeft er niks mee te maken en is onschuldig. Ik smokkelde de drugs voor iemand anders”, staat in de brief te lezen. Daarin gaf Catry ook toe dat hij werd bedreigd en Taller moest aanwijzen als de opdrachtgever. “Nu de echte opdrachtgever in de cel zit, ben ik niet meer bang om de waarheid te vertellen. Tanguy Taller heeft niks te maken met de drugs die ik smokkelde.”

Kroongetuige

De brief moest voor Tanguy zijn ticket naar de vrijheid betekenen. Ruim anderhalf jaar later zit hij evenwel nog steeds vast. Blijft de vraag: hoe moet het verder nu David stierf aan een astma-aanval? “Het Cambodjaanse rechtssysteem werkt niet zoals in België”, beseft zijn stiefvader. “De zaak zou binnenkort eindelijk voorkomen in beroep, wellicht in mei. Maar nu David dood is, vrezen we het ergste. Hij was de kroongetuige. David was degene die aan de rechtbank moest verklaren dat Tanguy niks met de smokkel te maken had. Zal zijn handgeschreven brief volstaan? We hadden goede hoop, maar nu is het opnieuw bang afwachten.”

De kans dat Tanguy helemaal zal worden vrijgesproken, is volgens zijn moeder en stiefvader klein. “Dat zou gezichtsverlies zijn voor de rechtbank in eerste aanleg. Het systeem zit daar volledig anders in elkaar dan hier bij ons. Door het ontbreken van een uitleveringsverdrag tussen Cambodja en België, kan hij ook niet overgebracht worden naar een Belgische gevangenis. Ondertussen probeert Tanguy zich sterk te houden. Na de dood van David hebben we hem al kort telefonisch gesproken. “Nu zullen ze me toch wel vrijlaten”, zei hij. Natuurlijk hopen we daarop. Hij zit al drieënhalf jaar onschuldig vast. Zijn zoontje zag hij niet opgroeien. Maar zijn woorden zijn wellicht te optimistisch. Al hoorde je duidelijk de gelatenheid in zijn stem. Davids dood maakt zijn zaak weer een pak complexer.”

Samen in gevangenis

Opvallend: Tanguy en David zaten de voorbije jaren samen in de gevangenis en kwamen er – ondanks de valse verklaringen – goed overeen. “David was er de enige andere Belg met wie hij kon spreken”, legt zijn moeder uit. “Ergens heeft hij zelfs begrip voor hem. ‘Hij is naïef geweest en werd gemanipuleerd’, zegt hij dan. De ochtend voor Davids overlijden zagen ze elkaar nog. Hij zag niks abnormaals aan hem. Zijn dood kwam dan ook als een verrassing. Ach, we blijven hopen dat Tanguy snel weer zijn leven kan oppikken. Is het niet via een volledige vrijspraak, dan wel via een deal met het gerecht.” (MM)