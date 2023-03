Bruggeling (58) wilde zoontje van vier terughalen, maar schreeuwt al ruim jaar onschuld uit in Marokkaanse cel: “Het gaat niet goed met hem”

“Mijn cliënt is volledig onschuldig”. Advocaat Joris Van Maele is misnoegd over de behandeling van Bruggeling Marc Moerman. Die zit al meer dan een jaar in de cel in Marokko, nadat hij er zijn zoontje van 4 jaar wilde terughalen bij zijn ex-vrouw. Maar in plaats van een regeling uit te werken, werd hij zélf veroordeeld tot acht jaar cel. Van Maele trok richting Marokko om de zaak in cassatieberoep te volgen, en getuigt over de manier waarop de rechtbank een vermeende ‘bekentenis’ van de Bruggeling als waarheid aanzag.

Het verhaal van de Brugse ingenieur begon als een sprookje, maar is al ruim een jaar een nachtmerrie. Marc Moerman stapte in 2004 in het huwelijksbootje met Samira, een Marokkaanse vrouw. Enkele jaren geleden werd hun geluk compleet met de geboorte van hun zoontje in Spanje.

Dat duurde tot in november 2020, toen het koppel al een tijdlang gescheiden was. De vrouw kreeg van de rechtbank in Brugge het verbod om met hun zoontje richting buitenland te trekken. Een beslissing die ze negeerde. Sterker nog: kort nadien diende ze klacht in bij de onderzoeksrechter voor vermeend seksueel misbruik van hun zoontje door haar ex-partner Marc. In januari 2021 sprak de familierechtbank in Brugge uiteindelijk een week/weekregeling uit. Het Openbaar Ministerie liet er tegelijk ontvallen dat er geen afdoende aanwijzingen waren van enig seksueel misbruik ten aanzien van het jongetje.

Klacht door ex-vrouw

Zaak gesloten, zou je denken, maar dat bleek achteraf allerminst het geval. De maanden nadien kwam Marcs grote vrees uit: Samira verdween volledig van de radar, mét hun zoontje. Nochtans werd de vrouw in mei 2021 door de correctionele rechtbank in Brugge veroordeeld tot één jaar cel, omdat ze het kind niet wou afstaan én ze het reisverbod niet respecteerde. Begin juni 2021 sprak het hof van beroep in Gent zelfs het exclusief hoederecht uit voor Marc en moest het jongetje dus eigenlijk bij zijn vader verblijven. Maandenlang probeerde Marc vergeefs contact te leggen met zijn ex-vrouw. Eind 2021 trok hij – met het arrest van het hof van beroep op zak – richting Marokko om een gesprek aan te gaan met de vrouw in de hoop zijn zoontje terug te halen.

Aanranding

Het bleek het begin van een nachtmerrie die nu al ruim een jaar duurt. Zijn ex-vrouw had hem ginds immers beschuldigd van aanranding, zowel van hun zoontje als van haar kinderen uit een vorige relatie toen zij nog minderjarig waren. Feiten die gebeurd zouden zijn in… het land Koeweit. De Bruggeling wist niks van de klacht in Marokko, liep in de val en schreeuwt ondertussen al ruim 15 maanden zijn onschuld uit. Tevergeefs, want de rechtbank veroordeelde hem tot 3 jaar cel voor aanranding van de stiefkinderen. Voor misbruik van hun gemeenschappelijk zoontje werd hij niet vervolgd. Moerman tekende beroep aan… maar zag zijn straf daar oplopen tot acht jaar gevangenis. Cassatieberoep bleek de laatste strohalm.

Onschuldig

“Terwijl mijn cliënt volledig onschuldig is”, zucht meester Joris Van Maele, die ondertussen in Marokko vertoeft. Woensdag kwam de zaak daar voor cassatie. Zij beslissen op 15 maart of er een nieuw proces komt. “We willen een nieuw, eerlijk proces”, zegt Van Maele. “De rechtbank baseerde zich bijvoorbeeld op een audiotape waarop mijn cliënt vermeende bekentenissen aflegde. Maar hij werd op dat moment mishandeld en gefolterd en werd gedrogeerd. En zelfs dan was van een formele bekentenis geen sprake. Het gaat om een pure interpretatie door de rechtbank. Net zoals de uitgesproken vonnissen en arresten in ons land niet in rekening werden gebracht. Mijn cliënt is ten einde raad en hoopt op een eerlijk proces. Daar zullen we opnieuw de vrijspraak vragen, zodat de nachtmerrie voor die man kan stoppen. Zowel fysiek als mentaal gaat het niet goed met hem.” (MM)