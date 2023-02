Betogers eisen in vijf steden vrijlating van Olivier Vandecasteele, na jaar gevangenschap

Een jaar na zijn arrestatie komen zondagavond betogers in vijf Belgische steden op straat om de vrijlating te eisen van Olivier Vandecasteele, de ngo-medewerker die al een jaar gevangen zit in Iran. Gelijktijdig zullen manifestaties starten in Doornik, waar Vandecasteele vandaan komt, Namen, Brussel, Gent en Leuven. Dat heeft zijn steuncomité maandag aangekondigd.

“365 dagen te lang”, staat er op de poster van Amnesty International te lezen. Die kondigt de muzikale wakes aan op 26 februari om 18 uur. In Namen verzamelen sympathisanten bij de Delta, in Doornik bij het Collège Notre-Dame, in Brussel op de Kunstberg, in Leuven op het Monseigneur Ladeuzeplein en in Gent op het Emile Braunplein. Op elke plaats zal een familielid van Olivier aanwezig zijn.

“In Namen en Doornik worden meer dan duizend mensen verwacht”, zegt Joris Brabant, de schoonbroer van Olivier Vandecasteele.

Uitspraak Grondwettelijk Hof

Vandecasteele is een pion in de “gijzeldiplomatiek” van Iran. Dat wil zo druk zetten op België om de terrorist Assadollah Assadi vrij te laten. Het Grondwettelijk Hof moet op 8 maart uitspraak doen over het overdrachtsverdrag, dat de ruil mogelijk zou maken.

Doorheen het jaar is de gezondheid van Vandecasteele aan sneltempo achteruit gegaan. “Hij weegt minder dan 50 kg voor 1m82. Hij wordt nog steeds vastgehouden in volledige isolatie zonder daglicht”, vertelt Joris Brabant zich, die eind december voor het laatst telefonisch contact met hem had.

Een petitie van Amnesty International waarin wordt opgeroepen tot zijn vrijlating heeft inmiddels meer dan 134.000 handtekeningen aan Franstalige zijde en meer dan 65.000 aan Nederlandstalige zijde verzameld. Enkele weken geleden was er al een betoging.