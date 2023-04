België vraagt overbrenging van gevangen genomen Olivier Vandecasteele in Iran officieel aan

Op dinsdag 18 april treedt het verdrag van de Belgische regering, dat bekrachtigd werd door het Grondwettelijk Hof in werking. Dat verdrag zorgt er voor dat er een overdracht kan gebeuren tussen België en de Islamitische Republiek Iran. België heeft vandaag dan ook officieel een aanvraag ingediend bij Iran om Olivier Vandecasteele uit Oostduinkerke terug naar ons land te kunnen brengen. Dat meldt een woordvoerder van minister van Buitenlandse Zaken, Hadja Lahbib (MR). “Ondertussen zit Olivier al 418 dagen in een eenzame opsluiting in Iran”, zeggen familie en vrienden.

Olivier Vandecasteele, die meer dan 6 jaar als NGO-medewerker in Iran heeft gewerkt, werd er op 24 februari 2022 aangehouden. Hij werd voor zogenaamde spionage tijdens een oneerlijk proces en zonder toegang tot goede advocaten veroordeeld tot 40 jaar gevangenisstraf en 74 zweepslagen. Nu 418 dagen later bevindt Olivier zich nog altijd in volledige afzondering en beginnen de gezondheidsproblemen zwaar door te wegen. Minister van Buitenlandse Zaken, Hadja Lahbib (MR) had gisteren een onderhoud met haar Iraanse ambtgenoot en pleitte daar opnieuw voor betere detentieomstandigheden voor Olivier. Dat meldt haar kabinet.

“Olivier vertelde ons dat hij amper rechtop kan staan door ondraaglijke spier- en zenuwpijn”

“Tien dagen geleden werd Olivier overgebracht van de onbekende gevangenis, waar hij al sinds augustus zat naar de Evin gevangenis in Teheran, de hoofdstad van Iran. We hebben toen even de kans gehad om enkele minuten met hem te praten. Hij vertelde ons dat hij niet meer kan slapen, amper rechtop kan staan omdat hij een ondraaglijke spier- en zenuwpijn voelt en daar wordt hij ook niet voor behandeld. Zijn omstandigheden in de gevangenis zijn de afgelopen maanden niet veranderd en hij krijgt nog steeds te weinig voedsel. Het kan ook elk moment zijn dat ze de straf van de zweepslagen uitvoeren”, vertelt de familie.

Ruildeal met Iran

Wellicht werd Olivier aangehouden, omdat Iran hem zou kunnen uitwisselen tegen de terrorist Assadolah Assadi, die in ons land in 2021 veroordeeld werd tot 20 jaar cel voor een verijdelde terreuraanslag in Parijs. “Er wordt een immense druk op Olivier uitgeoefend en alle tijd, die verstrijkt, brengt zijn leven in gevaar. Olivier is volledig op. Hij kan niet de speelbal blijven dan de twee landen. Zijn leven staat hier wel op het spel.”

“Er wordt een immense druk op Olivier uitgeoefend en alle tijd, die verstrijkt, brengt zijn leven in gevaar”

Vanaf dinsdag 18 april 2023 treedt het verdrag van de Belgische regering, dat goedgekeurd werd door het parlement en nog eens bekrachtigd werd door het Grondwettelijk Hof in Werking. Dat verdrag maakt een overdracht tussen België en Iran mogelijk om Olivier te repatriëren. “Maar tot nu toe hebben de Belgische autoriteiten nog niets laten weten over de eventuele terugkeer van Olivier. We moeten vlug actie ondernemen, voordat de situatie van Olivier onherstelbaar is.”