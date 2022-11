André Gyselbrecht mag rest van zijn straf thuis uitzitten met enkelband

André Gyselbrecht (72) uit Ruiselede, de opdrachtgever van de Kasteelmoord, hoeft niet meer naar de gevangenis. De man is vrijgelaten met een enkelband en mag de rest van zijn straf thuis uitzitten. Dat melden zowel Het Nieuwsblad als Het Laatste Nieuws. De voormalige huisarts werd veroordeeld tot 21 jaar cel.

André Gyselbrecht, de voormalige dorpsdokter uit Ruiselede, mocht in maart van dit jaar mocht voor het eerst sinds lange tijd de gevangenis verlaten. De voormalige dorpsdokter van Ruiselede zat toen al bijna tien jaar in de cel voor zijn aandeel in de moord op zijn schoonzoon Stijn Saelens in januari 2012. Gyselbrecht kreeg als opdrachtgever van de Kasteelmoord een celstraf van 21 jaar opgelegd. Hij had dus al ruim één derde uitgezeten en kwam, onder strenge voorwaarden, in aanmerking voor beperkte detentie.

Een tweetal weken geleden verscheen Gyselbrecht voor de strafuitvoeringsrechtbank. Hij vroeg zijn straf verder thuis te mogen uitzitten onder voorwaarden zoals een enkelband. Die werd dinsdag geplaatst en hij zal opgevolgd worden door een justitieassistent.

Vorige week nog schreef De Krant van West-Vlaanderen dat Gyselbrecht aan de slag is bij een praktijk van dierenartsen in West-Vlaanderen. Hij bekommert er zich om vogels.