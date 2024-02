Actieweek in Vlaamse gevangenissen van start door toegenomen agressie tegen personeel: donderdag 24 urenstaking in Brugse gevangis

In de Vlaamse gevangenissen gaat zondagavond een actieweek van start. De vakbonden zijn misnoegd over de toegenomen agressie tegen het gevangenispersoneel.

De gevangenissen van Gent en Oudenaarde bijten de spits af. Daar wordt zondag vanaf 22 uur gestaakt tot maandag 22 uur.

Van Oost-Vlaanderen trekken de acties vervolgens naar Antwerpen. Daar starten maandagavond 24 urenstakingen in Merksplas en Turnhout. Een dag later is het de beurt aan de gevangenis van Antwerpen.

Vanaf woensdag 22 uur tot donderdag 22 uur leggen werknemers van de gevangenis in Brugge vervolgens het werk neer. Tot slot wordt er donderdagavond en vrijdag gestaakt in Hasselt.

Afgelopen donderdag vond nog een overleg plaats tussen de vakbonden, het gevangeniswezen en het kabinet van minister van Justitie Paul Van Tigchelt (Open VLD), maar dat leverde niets op. In de week van 12 februari gaan de gesprekken verder.

Volgens Robby De Kaey van ACOD Overheidsdiensten is het agressieprobleem in de gevangenissen terug te brengen tot de overbevolking van de gevangenissen enerzijds en geïnterneerden (daders die ontoerekeningsvatbaar werden verklaard) die wegens plaatsgebrek bij zorginstellingen in de gevangenis terechtkomen anderzijds.