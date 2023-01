1 op 4 gevangenen in West-Vlaanderen verblijft illegaal in ons land

Onze gevangenissen zijn overbevolkt, dat weten we al lang. Nu blijkt dat een vierde van alle gedetineerden in onze West-Vlaamse gevangenissen mensen zijn zonder verblijfsrecht. Met andere woorden: ze verblijven illegaal in ons land. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams parlementslid Maaike De Vreese (N-VA).

Disproportioneel

Eind november 2022 verbleven er in alle West-Vlaamse gevangenissen 924 gedetineerden: 802 in Brugge, 61 in Ieper, 56 in Ruiselede en 5 in het detentiehuis in Kortrijk. Daaronder zijn er 240 – een vierde dus – die niet in het bezit zijn van geldige verblijfspapieren, 219 in Brugge en 21 in Ieper. Over het hele land staat Brugge op de vierde plaats van alle gevangenissen met het hoogst aantal illegale gedetineerden.

“Dit kunnen onze gevangenissen echt missen als kiespijn”

“De groep gedetineerden zonder wettige verblijfsvergunning is disproportioneel groot. Onze gevangenissen zitten nu al overvol, illegale criminelen kunnen we missen als kiespijn. Er loopt iets grondig mis met het terugkeerbeleid van dit land. Er moet dringend werk gemaakt worden van snellere bestraffing, snellere strafuitvoering, extra capaciteit én een actief terugkeerbeleid van illegale criminelen”, aldus Maaike Devreese.

Het gaat voornamelijk over Marokkanen, Algerijnen en Albanezen. Diefstal, drugsdelicten, slagen en verwondingen en inbreuken zoals de intrekking van een voorwaardelijke invrijheidsstelling zijn de meest voorkomende misdrijven.