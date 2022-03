Geschorste huisarts opnieuw in de cel

Etienne Beernaert (71), een voormalige huisarts uit Koekelare die al eens tien maanden celstraf kreeg, zit sinds maandag opnieuw in de gevangenis. Ook een tweede dokter zit in het vizier van politie en gerecht.

Maandag werd de voormalige huisarts Etienne Beernaert (71) uit Koekelare gearresteerd door de politie. De onderzoeksrechter hield hem aan op verdenking van de onwettige uitoefening van de geneeskunde, inbreuken op de drugswet en valsheid in geschrifte. Vrijdag verscheen Etienne Beernaert voor de raadkamer in Brugge, die zijn aanhouding prompt met een maand verlengde.

Uit het onderzoek van de politiezone Polder blijkt dat de man, die in 2014 al zijn erkenning als arts verloor na een eerdere strafzaak, nog steeds patiënten bleef onderzoeken. Dat gebeurde niet alleen bij hem thuis, maar ook in een café in Koekelare, zo is uit goede bron vernomen. De patiënten, vaak druggebruikers, zouden via de voormalige huisarts ook voorschriften bemachtigd hebben en zo aan medicatie geraakt zijn. Het gaat om zware medicatie, zoals methadon en antidepressiva.

Daarvoor deed Etienne Beernaert volgens het onderzoek beroep op een tweede dokter uit de regio. Hij zou de voorschriften effectief uitgeschreven hebben, op vraag van Etienne Beernaert. Bij F.V. werd eveneens een huiszoeking uitgevoerd, in aanwezigheid van de onderzoeksrechter, de procureur en een lid van de raad van de Orde der Artsen. F.V. is niet aangehouden, is zelfs niet op non-actief gezet en is dus nog steeds aan de slag als dokter.

Het parket van West-Vlaanderen bevestigt de aanhouding van Etienne Beernaert maar kan in het belang van het onderzoek niet meer informatie geven. In 2019 werd Etienne Beernaert in Veurne al eens veroordeeld tot tien maanden celstraf wegens de onwettige uitoefening van de geneeskunde. Ook toen bleek dat hij zijn verslaafde patiënten aan medicatie bleef helpen ondanks een schorsing door de Orde der Artsen.