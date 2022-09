Gerechtelijk onderzoek naar mensensmokkel bij onderaannemers BASF uit Izegem

Het gerecht onderzoekt mogelijke feiten van mensensmokkel bij onderaannemers van chemieconcern BASF uit Izegem. Dat bevestigt de West-Vlaamse afdeling van het arbeidsauditoraat Gent. In totaal waren 53 Filipijnse arbeiders zonder papieren toch aan de slag.

In de nasleep van de economische uitbuiting op een werf van Borealis zou een rekruteringsbureau uit Izegem geprobeerd hebben om arbeiders te ronselen onder de slachtoffers. De Filipijnse arbeiders beschikten niet over een werkvergunning, maar Transcend Jobs regelde toch werk via een van haar klanten. Door dat bedrijf werden negen mensen via een Limburgs dienstenchequebedrijf gedetacheerd om als lassers en pijpfitters te werken voor BASF in Antwerpen.

Geen werkvergunning

Op basis van die informatie werd in de tweede helft van augustus een controle uitgevoerd door de inspectiediensten. Op die werf werden nog eens 44 Filipijnse arbeiders aangetroffen. De slachtoffers beschikten ook niet over een werkvergunning, maar dat werd blijkbaar omzeild door gebruik te maken van valse rijksregisternummers.

Nog geen aanhoudingen

Het West-Vlaamse arbeidsauditoraat vorderde een onderzoeksrechter voor feiten van mensensmokkel, illegale tewerkstelling en zwartwerk. Het onderzoek spitst zich toe op de activiteiten van Transcend Jobs en de mensen die bij dat bedrijf betrokken waren. “De onderzoeksrechter is nu aan zet om de waarheid naar boven te brengen”, aldus arbeidsauditeur Filiep De Ketelaere. Van aanhoudingen is in het dossier momenteel geen sprake.