Geen uitstel bij straf voor bedreigingen aan politie: “Voordien al 70 maanden cel voor wapens en weerspannigheid”

Een 43-jarige man is ook in beroep veroordeeld tot 37 maanden met uitstel voor bedreigingen aan de politie van Tielt. Een jaar geleden bedreigde hij de politie met een mes en een alarmpistool.

Op 28 mei vorig jaar werd de politie gealarmeerd met de melding dat er in Tielt op een wandelpad een man met een pistool rondliep. Omdat de politie de reputatie van Oussama B. kende, reden ze meteen naar zijn woning. De man bleek stomdronken en bedreigde de politie vanuit zijn raam meermaals met een keukenmes en met het alarmpistool.

Hij verzette zich ook toen hij werd opgepakt. Hij kreeg in Brugge 37 maanden cel, maar ging in beroep. Volgens zijn advocaat was het de eerste maal dat zijn cliënt nu de gevangenis van binnen heeft gezien en dat heeft er volgens hem zwaar op ingehakt.

Drankprobleem

“Hij heeft nu een studio gevonden in Egem (Pittem) en gaat dus vertrekken uit Tielt. Hij heeft voordien ook altijd gewerkt en nu hij bijna een jaar in de gevangenis zit, is hij tot bezinning gekomen.” De advocaat vroeg de 37 maanden cel te bevestigen, maar de straf die hij nog moet uitzitten, uit te spreken met uitstel onder voorwaarden. “Hij heeft een zwaar drankprobleem en wil daar aan werken.”

De procureur-generaal was er een andere mening toe gedaan. “Je bent straks 44 jaar en voor deze feiten liep je al 70 maanden gevangenisstraf op voor wapens en weerspannigheid! In december 2019 is hij al eens veroordeeld voor weerspannigheid en wapens, nu kwamen er ook bedreigingen bij. Meneer gaat dus steeds driester te keer. Ik kan me niet voorstellen dat hij nu plots het licht heeft gezien.” Ook het hof zag geen redenen om de man een straf met uitstel te verlenen en bevestigde de 37 maanden effectief. (OSM)