Geen straf voor jongeman uit Oostende die kinderporno naar zijn vrienden stuurde

Een 21-jarige Oostendenaar heeft van de Brugse strafrechter probatieopschorting gekregen voor bezit en verspreiding van kinderporno. A.B. stuurde een filmpje van de verkrachting van een minderjarig meisje naar een vijftiental vrienden. Het openbaar ministerie had twee jaar voorwaardelijke celstraf gevorderd.

De bal ging aan het rollen toen de federale politie ingelicht werd door het Amerikaanse National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC). Via Facebook was vanop een Belgisch IP-adres op 2 juli 2020 immers kinderporno verstuurd. Het IP-adres kon gelinkt worden aan een 21-jarige Oostendenaar. Die gaf uiteindelijk toe dat hij het filmpje van de verkrachting van een minderjarig meisje had gestuurd naar een vijftiental mensen, vooral vrienden uit Nepal.

“Wansmakelijke spielerei”

Het openbaar ministerie tilde zwaar aan de feiten. Volgens procureur Jochen van Aalst was B. tijdens zijn verhoor meer bezorgd om zijn eigen toekomst dan om de ernst van de feiten. Het OM vorderde twee jaar gevangenisstraf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden.

De verdediging pleitte onmiddellijk dat die vordering veel te streng was. Volgens meester Kris Vincke had de beklaagde door zijn jonge leeftijd eigenlijk zelfs niet door dat het niet mocht. “Ik heb de indruk dat het vooral wansmakelijke spielerei onder vrienden was.” Daarnaast werd benadrukt dat de voorhechtenis van ruim twee maanden een diepe indruk had gemaakt op de Oostendenaar. Meester Vincke stelde met succes voor om zijn cliënt opschorting van straf te geven. A.B. moet de komende jaren wel een reeks voorwaarden volgen.