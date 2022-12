Geadopteerde hond Nikita doodgereden in Beselare nadat jagers haar uit bos in Vladslo verjagen

De 62-jarige Yvan Verhelle uit Vladslo en de opsporingsteams van Verloren Pootjes zijn er het hart van in. Tien dagen geleden ontsnapte de geadopteerde herdershond Nikita, toen ze na een reis uit Hongarije bij Yvan aankwam. Al die dagen bleef ze in het bos zitten tot ze daar uit pure angst vertrok. “Ze werd er moedwillig verdreven door jagers die haar als indringer zagen. Ze schoten zelfs in haar richting. Het resultaat was ernaar: Nikita liep in paniek weg en werd doodgereden door een auto”, klinkt het boos.

Op 17 november kregen Yvan en zijn vrouw eindelijk waar ze al lang op wachten: Nikita, een 7 maanden oude NorthAID hond uit Hongarije. Dat is een hondenras waarvan de dieren gelijkenissen hebben met een wolf.

Zeldzame soort

“Het is een zeldzame soort en we hebben er lang op moeten wachten tot alle papierwerk in orde was en we Nikita legaal konden adopteren”, zegt Yvan. “Nikita was een verjaardagscadeau voor mijn vrouw, die op kerst jarig is.”

“Zij heeft tijd om veel met de hond te gaan wandelen en sinds het overlijden van onze vorige hond was er een duidelijk gemis. We waren dus heel blij toen Nikita eindelijk aangekomen was. Maar het liep helaas meteen verkeerd.”

Verscholen in bos

Toen Nikita in de kennel werd gestopt, was ze zo angstig dat ze meteen ontsnapte. “Ze bleef de eerste dag nog in onze tuin, maar liet zich niet benaderen”, zegt Yvan.

“Plots liep ze de tuin uit en rende over de velden naar het nabije Praetbos. We hebben daarop hulp ingeroepen van Verloren Pootjes om Nikita te helpen vangen. Omdat ze hier vreemd was en zich nog niet aan ons gehecht had, zou het dagen kunnen duren eer ze gevangen kon worden.”

“We kregen toestemming van de eigenaar van het privégedeelte van het bos om Nikita te vangen. Ook de politie brachten we op de hoogte. Er werd eten gelegd en vangkooien geplaatst. Groot was onze verbazing toen bleek dat een groep jagers naar het bos trok, alhoewel daar amper wild zit. En ze van geen wijken wilden weten.”

Weggejaagd en doodgereden

Volgens Yvan was er geen overleg mogelijk met de jagers. “Het zorgde voor levensgevaarlijke toestanden: terwijl mensen van Verloren Pootjes bezig waren werd er geschoten in het bos. Dat is tegen alle regels van de jacht: van zodra er mensen zijn in het jachtgebied moet de jacht stoppen. Bovendien jaagden die jagers ook ’s nachts, wat eveneens verboden is.”

“Ze wisten nochtans dat wij op zoek waren naar Nikita. Maar ze zagen haar wellicht als een bedreiging voor hun eigen jacht. We weten dat ze doelbewust geschoten hebben toen ze Nikita zelf zagen. Uiteindelijk is ze uit pure angst het bos uit gespurt en bleef ze maar lopen. We hebben haar uiteindelijk kilometers verder dood teruggevonden, toen ze op de A19 in Beselare dit weekend doodgereden werd.”

“Wij en Verloren Pootjes zijn echt kwaad: dit maakten ze nog nooit mee. Als Nikita daar niet was weggejaagd, zouden we haar zeker kunnen vangen hebben.” Yvan bracht verschillende instanties, zoals de jachtvereniging, op de hoogte en een van hen beloofde de zaak uit te zoeken. (JH)