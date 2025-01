Zwartwerk bij poetsen Oostendse hotelboot en Ghelamco Arena kan koppel celstraf en monsterboete opleveren

Een 63-jarige Portugees en zijn Braziliaanse vrouw staan voor de Brugse rechtbank terecht voor zwartwerk en illegale tewerkstelling met hun poetsfirma. Ze zouden tientallen Brazilianen zonder papieren hebben ingezet om onder meer het stadion van AA Gent te poetsen.

Het Brusselse bedrijf van João A. (63) en Sandra R. (59) was op 11 november 2020 aan de slag op een hotelboot in Oostende. Na besmettingen met corona moest de firma de 72 kajuiten van het vaartuig ontsmetten. De grote activiteit op een feestdag sprong evenwel in het oog van de inspectie, die tot controle overging. De twintig werknemers van de poetsfirma bleken in het zwart aan de slag. Zeventien Brazilianen waren bovendien illegaal in het land.

Ook in Gent liep het koppel tegen de lamp. Hun firma stond er in voor het poetsen van de toiletten en tribunes van de toenmalige Ghelamco Arena. Tijdens controles op 1 oktober 2021 en 1 februari 2022 waren er Brazilianen zonder papieren aan de slag. “Deze mensen leefden volledig onder de radar en waren totaal afhankelijk van de beklaagden. Maar zelf wisten ze zogezegd niet voor wie ze werkten”, aldus arbeidsauditeur Filiep De Ketelaere.

Volgens het Openbaar Ministerie werkten in totaal een veertigtal mensen in het zwart voor de poetsfirma van João A. en Sandra R. Daarvan hadden er 37 geen verblijfsdocumenten. A. kreeg in Brussel al eens drie maanden cel voor gelijkaardige feiten. Nu riskeert hij achttien maanden effectieve celstraf en 192.000 euro boete. Sandra R. kijkt aan tegen zes maanden cel en 100.800 euro boete.

Het koppel zelf gaat voor de vrijspraak en wees tijdens het proces beschuldigend naar onderaannemers. “Voor grote en dringende opdrachten moesten mijn cliënten een beroep doen op onderaannemers, die zelf voor het nodige personeel zorgden”, aldus meester Alejandro Van Parys, die anderzijds wel erkende dat de firma er op administratief vlak een warboel van maakte. De uitspraak volgt op 21 februari. (AFr)