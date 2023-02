Zware boete voor gesjoemel met vlees voor zaakvoerder slachterij Verbist

Hoewel hij voor dierenmishandeling nog vrijuit ging, werd Louis Verbist van slachthuis Verbist uit Izegem nu toch een zware boete opgelegd en dat voor gesjoemel met tienduizenden kilo’s vlees. De rechtbank in Ieper veroordeelde de man en zijn bedrijf tot een boete van in totaal 400.000 euro voor. Bovendien verklaarde de rechter voor 95.740 euro aan vleesproducten verbeurd.

Louis Verbist, gewezen zaakvoerder van het gelijknamig slachthuis in Izegem, werd eerder vrijgesproken voor onder meer dierenmishandeling in zijn bedrijf. De rechtbank vond toen de manier waarop het bewijsmateriaal tegen Verbist werd verzameld, niet kunnen. De dierenrechtenorganisatie Animal Rights was de slachterij binnengedrongen en had met een camera gefilmd hoe runderen het hard te verduren kregen. Verbist kreeg toen wel een straf voor inbreuken tegen de voedselveiligheid. Nadat de beelden van de dierenrechtenorganisatie overal te zien waren geweest, haakten belangrijke klanten af. In januari 2022 sloot de slachterij, die zich langs de Gentseheerweg in Izegem bevond, definitief de deuren. De gebouwen verdwijnen onder de sloophamer.

Zaakvoerder Louis Verbist kon echter nog niet op beide oren slapen, want de man kreeg opnieuw een dagvaarding in de bus. Ditmaal niet voor dierenmishandeling, maar wel voor gesjoemel met vlees. Het ging vooral om houdbaarheidsdata die niet konden kloppen en een gebrek aan traceerbaarheid van het vlees. Op de rechtbank van Ieper was de openbare aanklager niet mals voor de beklaagde. “Fraude met de grote F”, aldus de procureur, die 1 jaar effectief een zware geldboete vorderde. “Die man heeft geen kaas gegeten van voedselveiligheid.” Het parket had in twee verschillende gevallen overtredingen vastgesteld. Er was onder meer gefoefeld met de houdbaarheidsdatum van ingevroren vlees. Ook ontbraken lotnummers waardoor het vlees niet kon worden getraceerd. Het gerecht nam in het onderzoek 140 paletten met vlees in beslag. De verdediging ontkende dat er sprake was van fraude en benadrukte dat er op geen enkel moment gevaar was voor de volksgezondheid. De Ieperse rechtbank vond echter wel bewijzen en veroordeelde de gewezen zaakvoerder tot een boete van 120.000 euro en het bedrijf tot een boete van 280.000 euro. Verbist hoeft wel niet naar de gevangenis. De rechter verklaarde ook het in beslag genomen vlees ter waarde van 95.740 kilo verbeurd.