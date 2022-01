Zieke leerkracht licht in naam van school 36 mensen op voor 60.000 euro om internetliefdes te betalen

Een 59-jarige leerkracht van het Annuntiata Instituut in Veurne heeft in naam van de school zeker 36 mensen, waaronder familie en vrienden, opgelicht voor een bedrag van 60.000 euro. Ze stal ook 115.000 euro van haar eigen ouders. Nele D. ging zogezegd rond voor geld voor sponsoring van de school. “Het geld stak ze niet in haar eigen zakken, maar stortte ze door naar twee internetliefdes”, sprak haar advocaat.

De 59-jarige vrouw uit Diksmuide is als leerkracht nog steeds verbonden aan het Annuntiata Instituut, maar staat al anderhalf jaar op non-actief omdat ze in ziekteverlof is. Het is ook in die periode dat ze toeslag, tussen december 2020 en augustus 2021. Toen kreeg de directeur van de school diverse kwade telefoons van mensen die hun geld van Nele D. maar niet terugkregen. De vrouw was zelf onbereikbaar, waarna de politie de zaak uitspitte.

Naïviteit compenseren

“De vrouw wordt vervolgd voor oplichting en misbruik van vertrouwen van zwakkere personen”, schetste de procureur. “Als mantelzorger voor haar eigen ouders heeft ze al 115.000 euro van hun rekening afgehaald en doorgestort naar haar internetromances. Toen ze daarna nog geld nodig had, bedacht ze het plan om een soort mini-onderneming op te zetten om in naam van de school sponsoring voor een event op te halen. Wie 1.000 euro zou storten, zou een maand later tot 1.500 euro terugkrijgen. Sommigen betaalden minder, anderen meer.”

Er is sprake van 36 slachtoffers, maar tot op vandaag melden nieuwe gedupeerden zich bij het parket.

“Er is in dit dossier sprake van 36 slachtoffers, maar tot op vandaag melden nieuwe gedupeerden zich bij het parket. Alles samen troggelde ze hen 60.000 euro af. Dat geld stortte ze door naar haar internetromances over heel de wereld. Het gaat om compleet malafide feiten waarbij D. een totaal gebrek aan normbesef toonde om haar eigen naïviteit te compenseren. Ik vraag 3 jaar cel en 800 euro boete.”

Zelf slachtoffer

Er stelden zich 36 burgerlijke partijen, waaronder het Annuntiata Instituut. “De goede naam van de school werd besmeurd. We vragen een symbolische euro vergoeding voor imagoschade”, sprak advocaat Ruth Vermeersch. De andere slachtoffers, waaronder eigen familie en vrienden, willen hun geld terug en een schadevergoeding bekomen. “We betwisten niets maar laat ons eerlijk zijn: het geld heeft ze niet meer”, sprak de advocaat van Nele D.

“Ze sluisde alles door naar fictieve personen op internet van wie ze eigenlijk zelf slachtoffer werd. Die vrouw was lang getrouwd maar sukkelde in een depressie, ook op school. Ze zocht haar toevlucht op internet, maar werd daar zelf opgelicht.”

Nele D. nam het laatste woord. “Ik heb spijt van wat er gebeurde en wou dat ik de klok kon terugdraaien. Ik leefde in een roes, maar raakte nadien in een depressie en raakte alles kwijt: alle geld en ook mijn man heeft me verlaten.” Vonnis op 25 februari. (JH)