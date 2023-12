Zes personen opgepakt in onderzoek naar illegale in- en uitvoer ‘dual use’-materialen

In Knokke-Heist, Eeklo, Rotterdam en Sluis zijn dinsdag een reeks huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar de illegale in- en uitvoer van zogenaamde ‘dual use’-materialen en technologieën, zaken die zowel voor civiele als militaire toepassingen kunnen worden gebruikt. Daarbij zijn zes personen opgepakt voor verhoor. Dat meldt Le Soir en het nieuws wordt bevestigd door het federaal parket.

“Meer specifiek wordt de handel in en de brokering (tussenhandeldiensten, red.) van ‘dual use’-goederen onderzocht”, klinkt het bij het federaal parket. “Het gaat om zaken die zowel voor civiele als militaire toepassingen kunnen worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld in drones of raketten. Voorbeelden zijn microchips, versnellingsmeters en turbinemotoren. Het onderzoek moet uitwijzen of deze strategische, beschermde technologieën verhandeld kunnen zijn naar landen waar België en het Europees Parlement wettelijke beperkingen opleggen.”

Sommige verhandelde technologieën zouden eveneens onderworpen kunnen zijn aan embargoregels die gelden voor bepaalde landen, zoals Rusland, met name als gevolg van gewapende conflicten.

Amerikaans onderzoek

“Het onderzoek, dat in handen is van een onderzoeksrechter in West-Vlaanderen, is gestart op basis van informatie van de Amerikaanse overheid, die reeds eerder een onderzoek waren gestart naar anleiding van de illegale export van ‘dual use’-goederen uit de Verenigde Staten en het witwassen van geld”, gaat het parket verder. “Ook in de verdere loop van het onderzoek werd intens samengewerkt met de Amerikaanse overheidsdiensten.”

Speurders vielen dinsdagochtend binnen in privéwoningen en hoofdkantoren van bedrijven in de gemeenten Knokke-Heist en Eeklo in België, en Rotterdam en Sluis in Nederland. Daarbij werden zes personen meegenomen voor verhoor, vier in België en twee in Nederland.

“De onderzoeksrechter zal binnen 48 uur beslissen of één dan wel meerdere van de ondervraagden voor hem moeten verschijnen, en of ze onder aanhoudingsbevel worden geplaatst”, aldus nog het federaal parket. “In het belang van het onderzoek geeft het openbaar ministerie voorlopig geen verdere details.”