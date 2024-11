“Ze adverteren met 45 euro, maar ik moest meteen 860 euro betalen”: schoorsteenveger zadelt Stéphanie (37) op met torenhoge factuur

Een torenhoge factuur en een brak gevoel, dat is wat Stéphanie Maertens (37) uit Lauwe heeft overgehouden nadat een schoorsteenveger bij haar aan huis kwam. De dame is niet de enige, want de Nederlandse firma wordt onder de klachten bedolven. “Ze adverteren met 45 euro, en pushen je dan om 900 euro meteen te betalen.”

Het moest voor Stéphanie en haar partner een nieuw hoofdstuk van hun leven worden: hun verhuis naar Lauwe. “En zoiets brengt natuurlijk wat verplichtingen met zich mee. De eigenaar van onze vorige woning vroeg om hem zeker nog een attest van een schoorsteenreiniging te geven, samen met de sleutels.”

5/5 op Google

Een eenvoudige taak, die voor Stéphanie veranderde in een financiële afstraffing. “In volle verhuis kwam ik zwaar ten val en het resulteerde in heel wat pijn en een gipsverband. Dan sta je even niet stil bij dat attest, totdat de tijd begint te dringen. Ik belde overal rond, maar kon niemand vinden die nog snel kon komen. En toen botste ik op de website van Peeters Dakwerken. Een professioneel ogende website, een klanttevredenheid van 5/5 op Google en betaalbare prijzen. Het reinigen van een schoorsteen? Dat kon al vanaf 45 euro. Ik belde naar een nummer in Brussel, maar kwam ergens in Nederland terecht. Ook daar stelde ik me geen vragen bij, misschien waren dit onderaannemers? En goed nieuws: zo konden erg snel ter plaatse komen.”

“Mijn hart stond stil: het totale bedrag was 861,25 euro en ik moest dat meteen betalen!”

Dat bezoek draaide al snel uit op een financiële mokerslag van formaat. “Er belde een man aan, die in een busje met Nederlandse nummerplaten reed. Een indrukwekkende man die op zich best wel vriendelijk was. Een vlotte babbel en op alles een antwoord. Hij poetste de schoorsteen en begon dan met het opstellen van het attest en de factuur. Op dat moment stond mijn hart stil. Het totale bedrag was 861,25 euro en ik moest dat meteen betalen! Hun tarieven van 45 euro? Dat was per lopende meter en blijkbaar had hij ook nog een camera-inspectie uitgevoerd en een vogelnest verwijderd. Dat hadden wij helemaal niet gezien! De situatie draaide toen. Hij werd dan wel niet agressief, hij liet duidelijk blijken dat hij niet zou vertrekken vooraleer ik zou betalen. Ik was volledig overdonderd en controleerde mijn bankrekening. Door mijn zware val trek ik tijdelijk een uitkering en ik wist niet eens of ik voldoende geld had. Er stond net genoeg op de rekening, waarop ik betaalde. De man vertrok en ik bleef met een belabberd gevoel achter.”

Valse recensies

Stéphanie besloot het hier niet bij te laten en trok op onderzoek uit, en al snel werd ze met de bittere realiteit geconfronteerd. “Die klantenrecensies op hun site waren vals. Meer nog, op andere websites regende het klachten over dat bedrijf. Ondertussen kreeg ik al contact met verschillende gedupeerden die allemaal eenzelfde verhaal vertellen. Goedkope tarieven adverteren en eenmaal ter plaatse peperdure facturen meteen laten betalen. Ondertussen ging ik al aankloppen bij de politie, maar die verwezen me door naar het Vredegerecht. Binnenkort mag ik naar het Justitiehuis om daar te bekijken wat de opties zijn. Mijn geld? Dat zal ik nooit terugzien, maar ik wil wel anderen waarschuwen voor de malafide praktijken van dit bedrijf. Ze plunderen gewoon, zonder enige scrupules, je rekening en laten je belabberd achter. Die moeten gestopt worden.”

“Mijn geld? Dat zal ik nooit terugzien, maar ik wil wel anderen waarschuwen voor de malafide praktijken van dit bedrijf”

Peeters Dakwerken, Schoorsteenservice Compleet, Peeters Daktechniek of zelfs Service Compleet Int BV? Een snelle zoektocht op het internet maakt duidelijk dat het Nederlandse bedrijf onder verschillende namen actief is. Maar de zaakvoerder zelf is zich van geen kwaad bewust. De man, die niet bij naam in de krant wil verschijnen, reageert zelfzeker: “Niet transparant? Mensen onder druk zetten? Malafide? Wat een onzin allemaal! Ze tekenen allemaal vrijwillig de bon en dus gaan ze akkoord met onze algemene voorwaarden. Het is niet onze schuld dat ze die niet lezen en dan maar nadien hun gelijk willen halen op een andere manier. Het staat trouwens ook duidelijk op onze website dat het tarieven per lopende meter zijn.”

Wanneer we de man aanspreken over het feit dat dit niet bij de tarieven staat, reageert hij kort. “Je moet eerst nog drie keer doorklikken en dan staat het daar wel (in kleine letters onderaan de pagina, red.). De klantenreviews op onze site zijn vals? Tjah, wij zijn schoorsteenvegers, geen websitebouwers. Dat zou je dus eigenlijk eens moeten aftoetsen bij onze webdesigner. Ik ken daar helemaal niks van.”

Reactie TestAankoop

“Of deze dame haar centen ooit nog terug zal zien? Daar durf ik geen uitspraken over maken”, klinkt het bij TestAankoop. “Ze kan dit via de rechtbank nog altijd betwisten, alleen is dat in de praktijk een moeilijk gegeven. Ze heeft immers de bon ondertekend en ook betaald. Dergelijke bedrijven werken ook veelal op zo’n manier. Ze bieden een technische dienst aan, waar mensen op hun expertise moeten vertrouwen. Nadien toveren ze een factuur tevoorschijn, en staan ze pal voor je neus aan te dringen om meteen te betalen. Je moet dan al echt stevig in je schoenen staan om daar ‘neen’ op te antwoorden. Over de misleiding op hun website is onze wetgeving duidelijk: bedrijven mogen dat helemaal niet en moeten duidelijk en transparant hun prijzen afficheren. Maar dat is ook opnieuw de theorie, in de praktijk is het heel erg vaak erg moeilijk om in zoiets je gelijk te halen.”