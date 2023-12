Zakenman uit Knokke opgepakt die Russisch leger aan verboden technologie zou helpen

Het gerecht heeft de Knokse zakenman Hans D.G. opgepakt wegens zijn vermoedelijke betrokkenheid bij de uitvoer van elektronica en andere technologie naar Rusland, zo schrijft De Standaard. De export daarvan valt onder een embargo dat de Russen via de Belg trachtten te omzeilen.

In een onderzoek van het federaal parket en een onderzoeksrechter in West-Vlaanderen is het gerecht dinsdag binnengevallen op verschillende plekken in België en Nederland. Zes personen werden meegenomen voor verhoor. Daarna kunnen ze voor de onderzoeksrechter verschijnen.

De arrestaties passen in een onderzoek naar de export van goederen naar Rusland voor ‘dubbel gebruik’, wat betekent dat ze zowel militaire als burgerlijke toepassingen kunnen hebben.

Voor zijn militaire systemen wil Rusland westerse technologie gebruiken, maar die kan het land niet zomaar aankopen. Zaken zoals microchips, versnellingsmeters of andere technologie vallen onder de regels rond dubbel gebruik (of ‘dual use’ ). Als blijkt dat de eindgebruiker gelinkt is aan de Russische autoriteiten, en zeker als het om het leger gaat, mag de technologie niet aan Rusland worden verkocht.

Daar proberen de Russen een mouw aan te passen door via tussenbedrijven aan de technologie te raken. Volgens De Standaard is een van de dinsdag gearresteerde personen de Knokse ondernemer Hans D.G. Hij wordt ervan verdacht een schakel te zijn in een van die constructies om de technologie in Rusland te krijgen.

Black Hawk-helikopters

Hans D.G. is geen onbekende voor het gerecht. Samen met zijn broer leidde hij in de jaren 90 het bedrijf ATC, een leverancier van computeronderdelen. Maar in juni 1997 vielen speurders bij hen binnen wegens btw-fraude. Het dossier groeide uit tot een kluwen met 41 verdachten en kreeg de bijnaam ‘de fraude van de eeuw’. Door een zware procedurestrijd liep het uiteindelijk vast in de molen van justitie. De Gentse strafrechter sprak in 2010 de verdachten vrij omdat de feiten waren verjaard.

D.G. bleef actief in het bedrijfsleven, onder meer met zijn bedrijf Hasa Invest. Net dat bedrijf dook ruim een jaar geleden op in een Zweeds strafonderzoek naar spionage en de uitvoer van dual use -materieel.

In dat onderzoek vond in november vorig jaar een huiszoeking plaats, waarbij speciale eenheden vanuit Black Hawk-helikopters naar beneden gleden, in de villa van een Russisch-Zweeds echtpaar.