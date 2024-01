Zakenman blijft aangehouden voor uitvoer van gevoelige technologie naar Rusland

Een 61-jarige zakenman uit Knokke-Heist blijft een maand langer in de cel omdat hij gevoelige technologie zou uitgevoerd hebben naar Rusland. Het gaat om goederen die ook voor militaire toepassingen gebruikt kunnen worden. De zakenman ontkent echter dat hij militair materiaal verhandelde.

Op 5 december 2023 werden huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar de illegale in- en uitvoer van zogenaamde gevoelige materialen en technologieën. Het gaat om goederen die zowel voor civiele als voor militaire toepassingen gebruikt kunnen worden. Zo kunnen microchips, versnellingsmeters en turbinemotoren ook in drones of raketten gebruikt worden. Na verhoor werd Hans D.G. aangehouden door de Brugse onderzoeksrechter. Twee medewerkers werden in Nederland opgepakt, maar het is nog wachten op hun overlevering.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie maakte de volgende dag bekend dat de zakenman in twee Amerikaanse staten aangeklaagd werd voor de feiten. In het dossier in Texas draait alles rond de smokkel van infraroodcamera’s naar China en van elektronische componenten naar Rusland. De feiten zouden zich van maart 2016 tot februari 2018 afgespeeld hebben. Een vermoedelijke kompaan van D.G. zou al schuldig gepleit hebben aan samenzwering, maar wacht nog op zijn straf. In Oregon is er dan weer sprake van pogingen om versnellingsmeters aan te schaffen, met het oog op export naar China.

Het bedrijf van Hans D.G. kwam in het vizier van de speurders door een onderzoek van het Zweedse gerecht. Een Rus die in Zweden woonde, zou in opdracht van de Russische inlichtingendiensten een constructie opgezet hebben om bepaalde embargo’s te omzeilen. De firma van de Knokse zakenman zou een onderdeel van die constructie geweest zijn. Bovendien zou een ex-werknemer banden gehad hebben met de Russische militaire inlichtingendienst. Van dat verleden was D.G. naar eigen zeggen niet op de hoogte. De verdachte betwist ook dat hij militair materiaal zou hebben verhandeld.