Zaakvoerder slachthuis Verbist opnieuw voor rechter na vermoedelijke fraude met vlees

Louis Verbist van slachthuis Verbist in Izegem moet zich opnieuw voor de rechter verantwoorden omdat hij fraude zou hebben gepleegd met tienduizenden kilo’s vlees. Het gaat vooral om de houdbaarheidsdatum die niet zou kloppen en een gebrek aan traceerbaarheid van het vlees. “Van fraude is geen sprake en gevaar voor de volksgezond was er op geen enkel ogenblik”, aldus de verdediging. De openbare aanklager is een andere mening toegedaan en vraagt een jaar effectief voor de gewezen zaakvoerder.

Louis Verbist, gewezen zaakvoerder van het gelijknamig slachthuis in Izegem, werd in maart van vorig jaar vrijgesproken voor onder meer dierenmishandeling. De rechtbank vond het niet kunnen dat het bewijsmateriaal tegen Verbist en zijn bedrijf op een onrechtmatige manier werden verkregen. Dierenrechtenorganisatie was het bedrijf binnengedrongen en had met een camera gefilmd hoe runderen het hard te verduren kregen. De rechtbank veroordeelde Verbist en zijn bedrijf wel voor inbreuken tegen de voedselveiligheid. Nadat de beelden van de dierenrechtenorganisatie overal te zien waren geweest, haakten belangrijke klanten af. In januari 2022 sloot het bedrijf dat langs de Gentseheerweg ligt definitief de deuren. De gebouwen verdwijnen onder de sloophamer.

Zaakvoerder Louis Verbist kan echter nog niet op beide oren slapen. Op de rechtbank van Ieper vorderde de openbare aanklager maandag een celstraf van 1 jaar effectief en een geldboete van 80.000 euro. Tegen het bedrijf Verbist wordt een boete van 400.000 euro gevorderd. De procureur spreekt van fraude met de grote F. “Een rode draad in het dossier is dat ze bij Verbist geen kaas hebben gegeten van voedselveiligheid”, aldus de procureur. “Mochten ze daarover de richtlijnen hebben gehad, dan lagen die wellicht ergens stof te vergaren.” Volgens het parket werd de fraude vastgesteld in 2 afzonderlijke dossiers waarbij onder meer zou zijn gefoefeld met de houdbaarheidsdatum van ingevroren vlees. Ook zouden lotnummers niet zijn vermeld, waardoor de afkomst van het vlees niet kon worden getraceerd. In het eerste dossier werd 90.000 kg vlees aangetroffen dat zou bestemd zijn geweest voor warenhuisketen Colruyt. “Opvallend is dat een deskundige die door het bedrijf zelf werd aangesteld de processen-verbaal voor 100 procent bijtrad”, aldus de procureur. Het 2de dossier spreekt over een vrachtwagen met vlees die uit Nederland werd teruggestuurd omdat het daar was geweigerd. Speurders troffen de vrachtwagen bij een ander bedrijf.

De raadsman van slachthuis Verbist zegt dat er van fraude geen sprake is en dat er met het vlees niets aan de hand was. “Van elke stuk vlees dat in dit dossier voorkomt, kon perfect worden nagegaan bij welk lot het hoorde, van welke koe het kwam en wanneer het werd geslacht”, aldus de verdediging. “Het is enkel zo dat het vlees in een extern bedrijf werd opgeslagen en ze daar een andere nummering gebruiken. Maar de keten van traceerbaarheid werd niet doorbroken. Het klopt dat Colruyt het vlees aanvankelijk weigerde, maar dat was omdat dat bedrijf een kortere houdbaarheidsdatum hanteert. Na analyse bleek het perfect in orde en zou Colruyt het toch hebben aangekocht. Er was op geen enkel moment gevaar voor de volksgezondheid.” Ook met het vlees in de vrachtwagen uit Nederland was er volgens de raadsman niets aan de hand.