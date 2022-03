Wielerfantast riskeert effectieve celstraf voor oplichting

De man die zich valselijk uitgaf voor een gefortuneerde Israëlische zakenman die 225 miljoen euro wou pompen in een nieuwe wielerploeg rond Greg Van Avermaet, riskeert in beroep drie jaar effectief.

Na het overlijden van sterke man Andy Rihs in april 2018 moest wielerploeg BMC Racing Team op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. De wielerploeg deed een beroep op de Limburgse consultant Marc Biver. Die kwam in het voorjaar van 2018 in contact met een zekere Serge Golstein, die zich opwierp als de redder van de ploeg rond Greg Van Avermaet. De man, die in Knokke verbleef, gaf zich uit voor een steenrijke Joodse zakenman en beloofde Biver om liefst 225 miljoen euro in een nieuw team te pompen. Van Avermaet moest de speerpunt worden.

Maar toen Golstein moeilijk deed over een bankwaarborg begon Biver onraad te ruiken. Zijn argwaan bleek gegrond, want de privéjet en helikopter op de foto’s die Golstein had doorgestuurd, bleken niet zijn toestellen. Biver diende een klacht in en Golstein werd in april vorig jaar aangehouden. Zijn familienaam bleek vals. Sterker nog: Serge G. (60) was geen rijke zakenman, maar een straatarme fantast die eerder al veroordeeld was voor oplichting.

Later kwamen nog klachten binnen tegen Serge G., onder andere van de Israëlische wielerploeg Israel Cycling Academy. Daar liet hij het management geloven dat hij 22 miljoen dollar zou erven van een overleden familielid. Om zijn verhaal kracht bij te zetten had hij zelfs een overlijdensakte vervalst. Het koppel waarbij hij verbleef in Knokke had hij daarnaast opgelicht voor 166.000 euro. Hij maakte hen wijs dat hij kolonel was bij de Israëlische geheime dienst Mossad.

Serge G. kreeg 30 maanden met uitstel onder voorwaarden, maar het openbaar ministerie wil in beroep eigenlijk een effectieve straf. “In 2012 werd hij al veroordeeld voor oplichting tot 30 maanden met uitstel, en in 2014 begon hij alweer met de oplichting van het koppel.”

Zijn advocaat meent dat de man een valse naam aanneemt om te vluchten aan de realiteit en dat dat deel uitmaakt van zijn persoonlijkheid. Hij vraagt daarom opnieuw een straf met uitstel om hem te laten begeleiden. Uitspraak op 20 april. (OSM)