Werkstraf voor Brugse geldezel die zich liet ronselen door zijn drugsdealer

Een 30-jarige Bruggeling heeft voor de Brugse strafrechtbank 60 uur werkstraf gekregen voor witwaspraktijken.

Op 12 mei 2020 maakte een phishingbende met een frauduleuze sms een Brugse vrouw 150 euro lichter. Het geld kwam terecht op de rekening van Bruggeling M.H. (30). Daags nadien liet een Brugs koppel zich in de luren leggen door dezelfde bende en kwam de buit, deze keer ruim 2.000 euro, opnieuw op de rekening van M.H. terecht.

De beklaagde verklaarde dat hij zich door zijn vaste drugsdealer voor de kar van een phishingbende liet spannen. In een poging om snel geld te verdienen had hij zijn bankkaart en code ter beschikking gesteld. Volgens de rechtbank had de Bruggeling, die eerder al drie veroordelingen opliep voor geweld, moeten beseffen dat het om onfrisse praktijken ging. (AFr)