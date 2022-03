Werkstraf voor betaling drone en thuislevering met valse biljetten

Een noodlemaaltijd van 20 euro en een drone van 300 euro. Die spullen kocht een 19-jarige jongeman uit Kortrijk de voorbije twee maanden met valse eurobiljetten. Het leverde hem een werkstraf van 100 uren op voor de correctionele rechtbank van Kortrijk. Voert hij die niet uit, dan wacht een celstraf van 1 jaar.

Op 20 december 2021 veranderde een drone voor 300 euro van eigenaar. Pas bij thuiskomst merkte de verkoper op dat hij 6 valse biljetten van 50 euro in handen had gekregen. Nauwelijks enkele weken later werd een noodlemaaltijd bij Smail C. geleverd. Hij liet een biljet van 50 euro in een potje aan de deur achter als betaling. De leverancier stak 30 euro wisselgeld terug in het potje. Het biljet van 50 euro bleek ook hier vals.

“Een minderjarige buurjongen had via Snapchat de valse biljetten bemachtigd”, aldus C. “Hij bestelde het eten en hij maakte een valse Facebookprofiel van mij om de deal rond de drone te sluiten. Ik ben naïef geweest.” Op die manier probeerde C. de schuld naar de minderjarige door te schuiven maar de rechter merkte opdat bij een fotoherkenning hij door één slachtoffer wel degelijk als dader was aangewezen. (LSi)