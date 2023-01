Waarschuwing: frauduleuze mails en brieven proberen onbestaande Oostendse heffingen te innen

Stad Oostende waarschuwt voor frauduleuze mails die in omloop zijn. Een incassobureau beweert belastingen te innen voor de Stad. Die berichten zijn vals, de belastingen bestaan niet. Stad Oostende waarschuwt de inwoners dan ook om zeker niet over te gaan tot betaling.

Er zijn momenteel frauduleuze mails en brieven in omloop van een incassobureau. Ze beweren openstaande heffingen te innen in opdracht van stad Oostende. Het gaat om een zogenaamde ‘Afvalstoffenheffing en rioolbelasting’. Deze heffing bestaat niet in Oostende.

Fraude

De berichten zijn dus vals, het gaat om fraude waarbij de naam van stad Oostende wordt misbruikt om geld te innen. Stad Oostende wil iedereen dan ook waarschuwen: ga hier zeker niet op in en betaal niet. Ben je slachtoffer van deze mail of brief en ging je over tot betaling? Neem dan contact op met de politie.

Wie twijfelt over de echtheid van een brief of mail die te maken heeft met gerechtsdeurwaarders of incassobureaus kan terecht op https://www.gerechtsdeurwaarders.be/de-gerechtsdeurwaarder/praktische-informatie/internetfraude voor nuttige info en tips.