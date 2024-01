Vrouw ziet bijna 9.000 euro verdwijnen na nepbericht van ‘zoon’: Gistelse geldezel hoeft niet naar de cel

Een twintiger uit Gistel heeft voor de Brugse rechtbank zes maanden celstraf met uitstel gekregen voor zijn rol als geldezel of money mule voor een phishingbende.

Op 31 december 2021 stapte een 55-jarige vrouw uit Leuven naar de politie. De week voordien had ze via WhatsApp een bericht ontvangen van iemand die zich uitgaf voor haar zoon. Ze liet zich overtuigen om in totaal 8.950 euro over te schrijven naar verschillende rekeningen. Een aanzienlijk deel van de buit belandde tijdelijk op de rekening van K.D. (21) uit Gistel.

In zijn verhoor op 17 november 2022 gaf de beklaagde toe dat hij eind 2021 zijn bankkaart had afgegeven aan een vriend die ze wou gebruiken voor phishingpraktijken. Aan het slachtoffer moet hij nu 1.895 euro schadevergoeding betalen. (AFr)