Vrouw wordt eerst slachtoffer van internetoplichters… en werkt dan met hen mee om 400.000 euro af te troggelen

Opmerkelijk verhaal bij de strafrechter in Veurne. Een 48-jarige vrouw uit Nieuwpoort die eerst zelf slachtoffer werd van vriendschapsfraude besloot nadien om mee te helpen met haar oplichters om zelf mensen geld af te troggelen. Zo kon ze bijna 400.000 euro overschrijven én haar eigen schulden wegwerken. “Het werd voor haar een soort verslaving om geld door te storten”, sprak haar advocaat.

De 48-jarige A.D. uit Nieuwpoort werd begin 2021 zelf slachtoffer van vriendschapsfraude online. Een criminele bende kon haar zover krijgen dat ze een geldsom, enkele duizenden euro’s, aan hen overmaakte. Toen ze doorhad dat ze opgelicht werd, besloot A.D. niet om klacht in te dienen, maar wél om mee te werken met haar oplichters. “Als handlangster leende ze haar rekeningnummer uit en verleende ze hand- en spandiensten”, sprak de procureur. Ofwel legde ze zelf contact met de slachtoffers ofwel bracht ze de oplichtster in contact met hen. In ieder geval liet ze toe dat haar rekeningnummer gebruikt werd om het geld op te storten, in totaal 398.956 euro. Dat stortte ze allemaal door, na eerst zelf haar schulden te hebben weggewerkt.

Verslaving

“De vrouw wordt vervolgd voor 10 feiten van oplichting, driemaal informaticabedrog en witwassen”, sprak de procureur. “Van drie mensen die ze kende verkreeg ze toegang tot hun bankrekening en schreef ze zelf geld over. De anderen werden opgelicht via vriendschapsfraude door een bende boven haar. Het geld dat op haar rekening werd gestort, stortte ze door waardoor ze zich schuldig maakte aan witwassen. Ik vorder 38 maanden celstraf.” De advocaat van A.D. gaf de meeste feiten, op enkele bedragen na, toe. “Ze was verwikkeld in een gans kluwen van oplichters boven haar waar ze eigenlijk eerst zelf slachtoffer van was. Op de duur werd het voor haar een soort verslaving om zoveel mogelijk geld van anderen te kunnen nemen en door te storten. Die vrouw heeft begeleiding nodig en daarom vragen we een celstraf met uitstel onder voorwaarden.” A.D. zelf was van weinig zegs. “Sorry dat ik jullie kwetste”, sprak ze tegen de burgerlijke partijen.

Rechter: “stop met geld over te schrijven!”

Er waren acht burgerlijke partijen, waaronder twee vrouwen uit Blankenberge en Antwerpen die respectievelijk 100.000 en 127.500 euro verloren. Zij bleken allen erg goedgelovig te zijn, en daarom moest de rechter nog even tussenkomen. “Ik schreef tienduizenden euro’s over naar de douane van Turkije en Duitsland om mijn pakje uit Syrië vrij te maken”, sprak de Antwerpse. “Nog steeds kreeg ik niks. Enkele weken geleden spraken die mensen mij weer aan en betaalde ik nog eens 10.000 euro omdat de zaak dan afgehandeld zou zijn.” De rechter greep in: “Mevrouw, stop echt met geld over te schrijven! Dat zijn allemaal fabeltjes. Die mensen zijn uw vrienden niet maar oplichters. Hun verhalen zijn niet waar.” Waarop ook A.D. nog een sneer kreeg: “Zie welke miserie u veroorzaakt hebt.” Vonnis op 8 november. (JH)