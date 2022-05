Vrouw die 126.000 euro stal van schoonmoeder krijgt opnieuw twee jaar cel

Een 58-jarige vrouw uit Torhout is ook in beroep veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan zes maanden met uitstel, omdat ze de rekening van haar schoonmoeder heeft geplunderd. Op acht maanden tijd haalde R.F. 126.000 euro van de rekening. Toch bleef ze volhouden dat dit gebeurde met toestemming van haar schoonmoeder.

In 2016 zaten R.F. en haar man dik in de financiële problemen. Maar plots kocht het koppel onder meer een nieuwe wagen, drie bedden, een droogkast, laptops, peperdure smartphones en een nieuw salon. De andere kinderen roken onraad en hoewel R.F. eerst nog voorhield dat ze gewonnen had met een lotje bij de loterij, bleek de rekening van haar schoonmoeder op enkele honderden euro’s na, volledig leeg. R.F. hielp in die periode haar toen 71-jarige schoonmoeder met haar bankzaken. Ze vergezelde de vrouw uit Zedelgem niet enkel naar de bank, maar ging ook mee boodschappen doen en hadden volgens haar advocate dan een erg goede band. Volgens haar gaf de schoonmoeder toestemming, omdat ze niet wou dat haar zoon in de schulden zat. Maar de nu 77-jarige vrouw ontkent dat. R.F. weigerde ook een schriftproef af te leggen om te onderzoeken of ze de handtekening van de vrouw vervalste. “Ze heeft nooit willen profiteren”, poneerde haar advocate. “Ook haar inschattingsvermogen was in die periode aangetast. Ze heeft toen dingen gekocht die ze jarenlang heeft moeten ontberen door de schuldenlast. Hierdoor kon ze niet meer helder denken.”

In eerste aanleg kreeg ze twee jaar cel, waarvan zes maanden met uitstel. In beroep bleef ze volharden dat het om een schenking ging en ze haar zoon financiële ademruimte wou geven. Het openbaar ministerie verslikte zich tijdens de zitting net niet in zijn cola. “Ademruimte? Mevrouw heeft haar schoonmoeder bijna vacuüm getrokken! En dan zeggen dat ze de loterij heeft gewonnen. Volgens mij was dat een nieuw product van de Nationale Loterij: Win-For-Life Extra! Enfin, tot het geld op was natuurlijk. Op 8 maanden tijd haalde ze vijf miljoen oude Belgische franken af. Gemiddeld was dat 12.000 euro per maand, dat is meer dan het loon van de eerste minister! Eerst haalde ze 2.500 euro af, dan 6.000, dan 12.000 en op het laatst werd nog 380 euro afgehaald, want er stond praktisch niks meer op. Enkel een reisje naar Dubaï ontbrak nog op het lijstje. Dat is zoals een kip kaal plukken en blij zijn dat je nog een donsje vindt!” De advocate van R.F. probeerde nog de voorzitter te overtuigen dat, indien de vrouw toch schuldig wordt bevonden, ze slechts een lichte straf verdiende omdat de kans op herval erg klein is. “Tuurlijk niet, het geld is op!”, antwoordde de voorzitter een maand geleden schamper. Het hof ging dan ook niet in op de vraag tot een vrijspraak of een lichtere staf. De straf van twee jaar waarvan zes maanden met uitstel werd integraal bevestigd. (OSM)