Vrouw (71) ziet duizenden euro’s van rekening verdwijnen na frauduleus bericht van haar ‘zoon’: geldezels uit Blankenberge en Bredene krijgen jaar effectieve celstraf

Twee twintigers hebben voor de Brugse rechtbank bij verstek elk een jaar effectieve celstraf gekregen voor hun rol in phishingpraktijken.

Op 19 november 2020 stapte een 71-jarige vrouw uit Evergem naar de politie. Ze verklaarde hoe zij daags voordien via WhatsApp een bericht had gekregen van iemand die zich voordeed als haar zoon. Ze liet zich overhalen om rond de 4.000 euro over te schrijven naar twee verschillende rekeningen.

Die bleken toe te horen aan A.D. (22) uit Blankenberge en D.M. (23), die toen nog in Bredene verbleef. De beide mannen kwamen niet opdagen voor hun proces. Aan het slachtoffer moeten ze het ontfutselde geld nu terugbetalen. (AFr)